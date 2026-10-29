Tethys senza casa, nodo concessioni a Pian di Nave

A riportare la questione al centro del dibattito sarà oggi, il consiglio comunale, chiamato a discutere l’interpellanza urgente presentata dal gruppo Fratelli d’Italia, con il capogruppo Antonino Consiglio ed Elisa Balestra. Nel mirino dei consiglieri di opposizione c’è soprattutto il cambio di indirizzo impresso dall’assessore alla Cultura e al Patrimonio Enza Dedali sulla destinazione delle nuove sale di Palazzo Roverizio, dove Tethys avrebbe dovuto trovare spazio secondo il progetto maturato durante la precedente amministrazione Biancheri.

Un’ipotesi poi accantonata dalla nuova giunta, che ha preferito destinare gli ambienti recuperati con i finanziamenti Pnrr-Pinqua alla nascita di un Centro studi sulla storia e sulla cultura locale. Fratelli d’Italia chiede conto delle ragioni di questa scelta e delle soluzioni alternative che Palazzo Bellevue intende offrire all’istituto, rimasto senza una destinazione definita. Il tema si intreccia con il progetto di riqualificazione straordinaria di Pian di Nave, presentato internamente alla maggioranza nelle scorse settimane alla maggioranza dall’assessore al Demanio Lucia Artusi. Un disegno elaborato dagli uffici comunali, in particolare dall’architetto Stefano Dighero, che punta a trasformare l’attuale piazza in un più ampio spazio pubblico affacciato sul mare, da candidare al bando ministeriale per la Capitale italiana del mare 2028.

Il piano prevede una nuova passeggiata-belvedere sul pennello, la possibile copertura del tratto terminale del torrente San Romolo per ampliare la superficie fruibile, una diversa disposizione delle attività commerciali e degli spazi ricreativi, oltre alla creazione di una piazza per gli eventi potenzialmente capace di accogliere il doppio del pubblico rispetto a oggi. Un’idea ancora preliminare, da sottoporre alle verifiche degli enti competenti, a cominciare da Regione Liguria e Soprintendenza. Ma è proprio dentro questo progetto che si è aperta la nuova partita amministrativa. La scorsa settimana, durante una seconda riunione di maggioranza dedicata all’argomento, l’assessore Dedali avrebbe rilanciato l’ipotesi di destinare all’Istituto Tethys i locali dell’attuale Living Garden, lo storico bar gelateria affacciato sul mare, la cui concessione demaniale è in scadenza nel 2027 e dovrà essere oggetto di una nuova procedura di affidamento in ossequio a quanto deve avvenire per le spiagge e i mercati.

L’idea è quella di valutare il mantenimento della disponibilità dell’immobile in capo al Comune, anziché procedere a una nuova assegnazione per l’attuale destinazione commerciale. In questo modo Palazzo Bellevue potrebbe realizzare un vero quartier generale di Tethys, con ambienti per la ricerca, la divulgazione scientifica legata ai cetacei e al Santuario Pelagos. Una collocazione che avrebbe un indubbio significato anche simbolico: un centro di ricerca direttamente affacciato sul mare, a pochi passi dal Porto vecchio e dal Forte di Santa Tecla, in un’area destinata a diventare uno dei principali spazi pubblici della città. Un’opportunità per Sanremo di valorizzare il legame con una realtà scientifica di rilievo internazionale, che da oltre trent’anni studia balene e delfini nelle acque del Ponente ligure. La proposta avrebbe raccolto interesse, ma non un consenso unanime. E a complicare il quadro intervengono almeno due diversi fronti di discussione, entrambi interni alla coalizione che sostiene Mager.

Il primo è quello di Sanremo al Centro, la componente più direttamente legata all’esperienza amministrativa di Alberto Biancheri. Il gruppo, rappresentato in consiglio dal presidente dell’assemblea Alessandro Il Grande e dai consiglieri Adriana Cutellè e Giuseppe Faraldi, non avrebbe mai condiviso fino in fondo la scelta di rinunciare alla sede di Palazzo Roverizio, individuata in precedenza. Un’increspatura che ora si riflette sul progetto di Pian di Nave, ma con un elemento ulteriore. Secondo quanto emerge dal confronto di maggioranza, Sanremo al Centro sarebbe disponibile a sostenere anche la nuova soluzione prospettata da Dedali, chiedendo però di non limitare il ragionamento al solo Living Garden. La proposta sarebbe quella di valutare un intervento più ambizioso sulle altre due concessioni presenti nella piazza, quelle legate alla giostra e al parco giochi a pagamento. L’obiettivo sarebbe trasformare l’intero comparto in un progetto pubblico dedicato al mare, con un parco tematico sui cetacei e sul Santuario Pelagos collegato alla possibile sede di Tethys. In altre parole, se il Comune deve compiere una scelta impegnativa sul futuro di una concessione demaniale, perché fermarsi a una sola? È questo, in sostanza, il ragionamento che sarebbe stato posto sul tavolo da Sanremo al Centro, nel tentativo di allargare l’orizzonte dell’intervento e dare una funzione pubblica unitaria a una parte significativa di Pian di Nave.

Ma proprio questa impostazione incontra il secondo fronte di resistenza. Anche all’interno di Anima, il gruppo di riferimento dell’assessore Dedali, non mancherebbero perplessità sull’opportunità di interrompere le attuali destinazioni commerciali e ricreative, con le conseguenze che una scelta del genere potrebbe comportare per le imprese e per chi vi lavora. Un nodo tutt’altro che secondario, perché richiama un precedente ancora vicino nel tempo. Quello del piano demaniale delle spiagge, quando l’assessore Lucia Artusi aveva prospettato, sulla base degli indirizzi tecnici degli uffici, lo stralcio della concessione dei bagni Tahiti per ampliare la superficie delle spiagge libere sul lungomare Vittorio Emanuele. Una proposta che aveva incontrato una netta opposizione nella maggioranza, orientata a non pregiudicare la continuità di un’attività imprenditoriale esistente. Il rischio è che a Pian di Nave si ripeta un copione simile. E che alla fine, davanti alla difficoltà di trovare una sintesi, prevalga la soluzione più semplice: una gara ponte di tre anni per le concessioni, sufficiente a mantenere sostanzialmente invariato l’assetto attuale e a rinviare alla prossima amministrazione le decisioni più impegnative.

Uno scenario che, se dovesse concretizzarsi, finirebbe per congelare anche l’ipotesi di insediare Tethys al Living Garden. Con un’ulteriore incognita: la disponibilità dell’istituto ad attendere ancora. Il rischio, infatti, è che il protrarsi dell’incertezza spinga la realtà scientifica legata a Sabina Airoldi a cercare in altri Comuni una sede adeguata alle proprie attività, facendo perdere a Sanremo l’opportunità di consolidare un rapporto scientifico e culturale costruito in decenni di presenza sul territorio. Del resto, non è la prima volta che Dedali prova a individuare una soluzione alternativa a Palazzo Roverizio. In precedenza era stata sondata anche la disponibilità dei locali della capitaneria di Porto alle spalle del Forte di Santa Tecla, ma quell’ipotesi non aveva prodotto risultati.

Nel frattempo, proprio Palazzo Roverizio si prepara a voltare definitivamente pagina. Il prossimo 9 dicembre è prevista l’apertura ufficiale al pubblico delle nuove aule studio, realizzate grazie al recupero Pnrr-Pinqua di una parte del piano nobile dello storico palazzo tra via Palazzo e via Escoffier. Un intervento da circa 1,8 milioni di euro, curato dall’architetto sanremese Alberto Pulinetti, che ha permesso di riportare alla luce un patrimonio eccezionale di affreschi, decorazioni e architetture dipinte, rimasti per decenni nascosti sotto intonaci e superfetazioni. Gli ambienti restaurati ospiteranno sale per gli studenti e spazi tecnologici, compresa un’aula dotata di stampanti 3D e computer di ultima generazione. L’inaugurazione dovrebbe rappresentare anche il primo passo concreto verso il Centro studi sulla storia locale voluto dall’assessore Dedali. Per l’occasione è in preparazione un’iniziativa dedicata al maestro e compositore Franco Alfano, protagonista del primo capitolo di un percorso di ricerca destinato ad arricchirsi nel tempo.

La scelta del 9 dicembre si inserisce nelle celebrazioni del centenario di Turandot, l’ultima opera di Giacomo Puccini, rimasta incompiuta alla morte del compositore e portata a termine proprio da Alfano nel 1926. Il musicista, profondamente legato a Sanremo, dove morì nel 1954, è ricordato anche dall’intitolazione dei giardini e dell’auditorium cittadino. Tra le iniziative allo studio figura una mostra multimediale affiancata dall’esposizione di cimeli originali, tra cui il pianoforte e la bacchetta da direttore d’orchestra di Alfano, conservati nell’archivio degli Eredi Ferrari. Un primo nucleo espositivo che potrebbe inaugurare il futuro percorso di valorizzazione della memoria storica e culturale sanremese.

(In copertina il Living Garden, le nuove aule di Palazzo Roverizio e l’assessore Dedali)