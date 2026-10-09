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Territori che rigenerano, “Ranzo Is Wine” protagonista del progetto di Cia
Finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha lo scopo di raccogliere la voce di agricoltori, imprese, enti locali e comunità per contribuire alla redazione del primo Manifesto delle Aree Interne
Pieve di Teco. Il progetto “Ranzo Is Wine” è stato presentato dal sindaco di Ranzo, Giancarlo Cacciò, giovedì 8 ottobre all’Auditorium E. Rambaldi di Pieve di Teco, in occasione della seconda tappa del roadshow “Territori che rigenerano: la sostenibilità dalle aree interne”, organizzato da Cia-Agricoltori Italiani Liguria. Il progetto, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, ha lo scopo di raccogliere la voce di agricoltori, imprese, enti locali e comunità per contribuire alla redazione del primo Manifesto delle Aree Interne.
Nel corso dell’incontro, dedicato a sostenibilità, territorio e futuro dell’Alta Valle Arroscia, l’esperienza di Ranzo è stata portata come esempio concreto di buona pratica: un modello di marketing territoriale costruito attorno ai valori della comunità, l’agricoltura, il vino, il lavoro di uomini e donne, e capace di tenere insieme qualità del prodotto e qualità della vita.
Il lavoro dell’amministrazione comunale, insieme a quello delle aziende agricole, dei ristoratori e delle associazioni di volontariato, ha trovato così un riconoscimento in una sede che mette al centro le esigenze e le opportunità dei territori rurali, nella convinzione che tutelare le aree interne significhi sostenere l’agricoltura, contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità per chi sceglie di vivere e lavorare lontano dai grandi centri.
«Quando una comunità si riconosce nei filari, nel profumo del mosto e nelle mani che da generazioni lavorano la terra, il marketing territoriale smette di essere una tecnica e diventa un racconto vero, che si può toccare e assaggiare. Essere indicati come buona pratica in una tappa così significativa ci riempie di soddisfazione, perché viene premiato il lavoro svolto dall’amministrazione comunale insieme al Destination Manager, Franco Laureri. Ma il riconoscimento appartiene a tutta Ranzo: ai consiglieri comunali, alle aziende agricole, ai ristoratori, alle associazioni di volontariato e alla Pro Loco, che hanno dimostrato come la sostenibilità voglia dire tenere insieme la qualità di ciò che si produce e la qualità della vita di chi abita questi luoghi», dichiara il sindaco di Ranzo, Giancarlo Cacciò.