Territori che rigenerano, “Ranzo Is Wine” protagonista del progetto di Cia

Finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha lo scopo di raccogliere la voce di agricoltori, imprese, enti locali e comunità per contribuire alla redazione del primo Manifesto delle Aree Interne

Pieve di Teco. Il progetto “Ranzo Is Wine” è stato presentato dal sindaco di Ranzo, Giancarlo Cacciò, giovedì 8 ottobre all’Auditorium E. Rambaldi di Pieve di Teco, in occasione della seconda tappa del roadshow “Territori che rigenerano: la sostenibilità dalle aree interne”, organizzato da Cia-Agricoltori Italiani Liguria. Il progetto, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, ha lo scopo di raccogliere la voce di agricoltori, imprese, enti locali e comunità per contribuire alla redazione del primo Manifesto delle Aree Interne.

Nel corso dell’incontro, dedicato a sostenibilità, territorio e futuro dell’Alta Valle Arroscia, l’esperienza di Ranzo è stata portata come esempio concreto di buona pratica: un modello di marketing territoriale costruito attorno ai valori della comunità, l’agricoltura, il vino, il lavoro di uomini e donne, e capace di tenere insieme qualità del prodotto e qualità della vita.

Il lavoro dell’amministrazione comunale, insieme a quello delle aziende agricole, dei ristoratori e delle associazioni di volontariato, ha trovato così un riconoscimento in una sede che mette al centro le esigenze e le opportunità dei territori rurali, nella convinzione che tutelare le aree interne significhi sostenere l’agricoltura, contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità per chi sceglie di vivere e lavorare lontano dai grandi centri.