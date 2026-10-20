Tennistavolo, una vittoria e tre sconfitte per il G.S.T.T. Bordighera

Nella seconda giornata di campionato successi e rimpianti per le formazioni impegnate in trasferta. In D2 l’esordio del giovane Michael Damele del TT Vallecrosia

Bordighera. Una vittoria e tre sconfitte per il G.S.T.T. Bordighera nella seconda giornata di campionato, con tutte e quattro le formazioni impegnate in trasferta. L’unico successo arriva dalla squadra B di serie D2, che supera il TT Vallecrosia C per 4-3, mentre le altre compagini cedono al termine di incontri combattuti.

In serie C2, il Bordighera, costretto a schierare una formazione incompleta, perde 5-2 a Genova contro il TT Luigi Rum. Simone Rigoli conquista un punto superando Riccardo Fornaro in tre set, ma manca il secondo successo contro Alberto Drago, che si impone 18-16 al quinto parziale. Luca Guglieri, non ancora al meglio della condizione, viene battuto in quattro set dallo stesso Drago e successivamente in tre da Danilo Benvenuti. Esperienza utile per il giovane Gabriele Rizzo, sconfitto da quest’ultimo e da Fornaro. Il secondo punto dei bordigotti arriva dal doppio, con Rigoli e Guglieri capaci di prevalere sulla coppia Drago-Fornaro al quinto set.

In serie D1, sconfitta per 6-1 sul campo del TT Savona. Elena Valassina conquista il punto della bandiera battendo Simone Sangrali in quattro set, dopo aver ceduto a Giuseppe Orsi, al quale era riuscita a strappare il primo parziale. Marco Valassina viene superato da Tommaso Trucco, mentre contro Orsi disputa un incontro equilibrato, con tre set conclusi al minimo scarto. Luciano de Nicola non riesce invece a imporsi né su Fabio Orsi né su Trucco. Rammarico nel doppio, dove Valassina e de Nicola, avanti di due parziali, subiscono la rimonta della coppia savonese formata da Trucco e Giuseppe Orsi, che chiude al quinto.

In serie D2, la formazione A perde 4-3 contro il Vallecrosia B, riuscendo comunque a conquistare un punto in classifica. Mattia Conte firma una doppietta superando Cristian Megyeri e Gabriele Scibilia senza concedere set. Buona prova anche per Lorenzo Forte, vincitore al quinto parziale contro Scibilia, prima di arrendersi a Mauro Giusta. All’esordio Paolo Maluberti sfiora il primo successo, cedendo soltanto alla quinta frazione contro Roberto Vigneri, dopo essere stato battuto dallo stesso Giusta. Il doppio Conte-Maluberti viene infine superato in tre set dalla coppia avversaria composta da Giusta e Vigneri.

L’unica vittoria del fine settimana porta la firma della formazione B di serie D2, che espugna il campo del Vallecrosia C per 4-3. Protagonista Stefano Raimondo, autore di due punti senza perdere set: il primo contro il giovane esordiente Michael Damele, il secondo nell’incontro decisivo con Massimo Adimari.