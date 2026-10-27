Tavolo Turismo, pronto il piano promozionale, ma gli albergatori chiedono garanzie sui lavori di Rivieracqua

Sanremo . Turismo in movimento, strategie promozionali ad ampio raggio, ma anche la solita e inevitabile spina nel fianco dei cantieri urbani. Si può riassumere così l’esito del Tavolo del Turismo riunitosi questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo Bellevue. All’incontro hanno preso parte l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni , i funzionari e i dirigenti dell’ufficio competente, e alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria, per tracciare la rotta dei prossimi mesi.

Parallelamente, è stato messo a punto anche il piano per la campagna promozionale per le festività natalizie, che prenderà il via l’1 dicembre per terminare con l’Epifania, il 6 gennaio. Si tratterà di un’iniziativa mediatica ben strutturata, divisa tra canali digitali, passaggi radiofonici, e stampa cartacea, pensata per promuovere Sanremo non solo in Italia, ma soprattutto sui mercati esteri di riferimento, ovvero Francia, Svizzera e Germania.

A smorzare gli entusiasmi per la programmazione futura sono state, però le perplessità degli albergatori relative alla gestione della viabilità e dei servizi. A prendere la parola a nome della categoria è stato il presidente di Federalberghi Silvio Di Michele, focalizzando l’attenzione sui delicati interventi infrastrutturali previsti da parte di Rivieracqua: «Abbiamo sollecitato chiarimenti urgenti sui lavori a cura di Rivieracqua. Il tema non è solo la qualità delle acque e la balneabilità, ma anche l’impatto dei cantieri degli interventi sulla condotta fognaria nel tratto compreso tra l’area prima del Morgana e Pian di Nave. Il timore concreto è che la presenza dei cantieri possa sottrarre temporaneamente numerosi posti auto. Abbiamo la necessità di sapere in anticipo come orientarci, per poter gestire e informare adeguatamente la nostra clientela».