Taggia, una giornata di grande musica: Jean René torna dal Canada per un concerto “in situ” a Santa Teresa

Taggia. Due appuntamenti concertistici di grande qualità, nello stesso giorno e in due luoghi carichi di storia. Taggia si prepara a vivere oggi una giornata particolarmente intensa sul fronte culturale, con il concerto del coro genovese Sibi Consoni al convento di San Domenico e, soprattutto, con la proposta di OffiCine di Ponente nella chiesa di Santa Teresa, dove la musica non sarà semplicemente eseguita dentro uno spazio, ma costruita insieme ad esso.

È quest’ultimo il progetto più insolito. Si intitola “Musica in situ” e riporta a Taggia il violista e compositore canadese Jean René, musicista di Montréal che per alcuni anni ha vissuto e lavorato in Italia, facendo parte anche dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, prima del ritorno in Québec e dell’ingresso nell’Orchestre Métropolitain di Montréal.

Il concerto nasce dal lavoro dell’associazione culturale cittadina OffiCine di Ponente, realtà impegnata nella musica e nella riscoperta dei luoghi e dell’identità della Valle Argentina e di Taggia. Per questa occasione l’idea è stata portata all’estremo: non adattare semplicemente un repertorio a Santa Teresa, ma lasciare che fosse la stessa architettura dell’antica chiesa a condizionare la musica.

Jean René ha infatti trascorso un’intera settimana all’interno dell’edificio insieme agli altri musicisti, studiandone riverberi, silenzi, tempi di risposta e caratteristiche acustiche. Uno spazio complesso, non nato per ospitare concerti nella forma moderna, che è diventato il punto di partenza del processo creativo. Il programma ufficiale parla esplicitamente di una settimana trascorsa «ascoltandone la voce, i silenzi, le risonanze», per arrivare a una sorta di composizione in tempo reale nella quale «la pietra dell’ex convento» diventerà il quarto elemento dell’ensemble.

Un esperimento, dunque, più che un concerto tradizionale. La musica classica ne costituisce la base e la struttura, con il rigore di Bach come riferimento di partenza, ma da quella griglia il trio si aprirà progressivamente all’improvvisazione, alla ricerca timbrica e all’interazione con l’ambiente. L’obiettivo non è combattere un’acustica difficile, ma comprenderla e utilizzarla come materiale musicale.

Accanto a Jean René alla viola ci saranno Celine Arcand al violino e Tommaso Rolando al contrabbasso. Arcand vive e lavora a Montréal, dove suona con l’Orchestre Métropolitain e con Les Grands Ballets Canadiens, e negli ultimi anni ha approfondito anche la musica tradizionale e le pratiche improvvisative. Rolando, musicista genovese dalla formazione non convenzionale, ha invece sviluppato un linguaggio personale sul contrabbasso, intrecciando l’improvvisazione con danza, teatro e arti visive.

Lo stesso percorso di Jean René spiega la natura del progetto. Alla formazione classica ha affiancato negli anni la composizione, l’avanguardia e la musica improvvisata, sviluppando una particolare attenzione al rapporto tra suono e spazio fisico. Determinante anche la collaborazione con l’ambiente di Ambiances Magnétiques, collettivo del Québec che ha rappresentato una delle esperienze più radicali della musica di ricerca nordamericana degli ultimi decenni.

La scaletta di “Musica in situ” riflette questa impostazione. Si comincerà significativamente con un “Accordo della sala con gli strumenti (e viceversa)”, quasi una dichiarazione programmatica. Seguiranno “Nuova danza”, un solo di contrabbasso, un solo di viola, “Faux folk”, danze per viola e contrabbasso, una ninna nanna e “Folk d’ici”, che parte nella forma di un lamento per trasformarsi in una danza. Alcuni segmenti saranno dedicati singolarmente alle quattro caratteristiche fondamentali del suono – altezza, timbro, intensità e durata – coinvolgendo in un caso anche il pubblico.

È una concezione che lo stesso René riconduce quasi alle origini della musica. «Mi è sempre piaciuto pensare alla nascita della pratica musicale nella storia umana», scrive nelle note al concerto, immaginando il primo uomo che produce un suono, lo ripete, lo sperimenta e finisce per attribuirgli qualcosa di vicino al magico. Nel suo percorso personale, racconta, la musica è sempre oscillata «fra il pianto e la gioia», tra contemplazione della fragilità della vita e capacità di elevarsi oltre la propria condizione.

Ma quella di Santa Teresa non sarà l’unica proposta musicale di oggi. Alle 16, al Convento di San Domenico, la parrocchia dei Santi Apostoli Giacomo e Filippo offrirà un concerto nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna del Rosario. Ospite sarà il coro Sibi Consoni dell’Accademia Vocale di Genova, diretto da Roberta Paraninfo. All’appuntamento parteciperanno anche il vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta, e il prefetto di Imperia Antonio Giaccari, in rappresentanza delle istituzioni religiosa e civile che da anni collaborano alla tutela e valorizzazione del complesso domenicano.

Anche in questo caso si tratta di una formazione di livello. Nato nel 2005, il Sibi Consoni è oggi il coro misto dell’Accademia Vocale di Genova e ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Nel 2025, al 73° Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo”, ha conquistato i primi premi nelle categorie programma obbligatorio, musica sacra e monografico dedicato a Palestrina, aggiudicandosi quindi il Gran Premio Internazionale “Città di Arezzo” e l’accesso al Gran Premio Europeo. È stato il primo coro ligure a raggiungere questo traguardo.