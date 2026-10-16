Taggia, torna a splendere l’“Annunciazione” di Giacinto Capponi

L’intervento è stato eseguito dai restauratori Riccardo Bonifacio e Isa Di Candia, con l’alta sorveglianza della dott.ssa Martina Avogrado della Soprintendenza ABAP per la Liguria. I lavori hanno previsto il consolidamento della tela e della pellicola pittorica, il risanamento delle lacerazioni, la pulitura della superficie, il recupero dei colori originali e il reintegro delle lacune. Inoltre, è stato realizzato un nuovo telaio ed è stata restaurata la cornice.