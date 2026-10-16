Taggia, torna a splendere l’“Annunciazione” di Giacinto Capponi
Domenica la presentazione del restauro
Taggia. Domenica 18 ottobre 2026, alle ore 16.00, presso l’Oratorio della Confraternita SS. Trinità di Taggia si terrà la presentazione pubblica del restauro dell’opera “Annunciazione”. Il dipinto a olio su tela, realizzato nel 1699 da Giacinto Capponi, viene restituito alla comunità a seguito di un articolato intervento conservativo. La firma dell’artista, finora poco conosciuto, è stata individuata nell’angolo inferiore sinistro dell’opera, aprendo nuove prospettive di ricerca sulla pittura del Ponente ligure tra il XVII e il XVIII secolo.
L’intervento è stato eseguito dai restauratori Riccardo Bonifacio e Isa Di Candia, con l’alta sorveglianza della dott.ssa Martina Avogrado della Soprintendenza ABAP per la Liguria. I lavori hanno previsto il consolidamento della tela e della pellicola pittorica, il risanamento delle lacerazioni, la pulitura della superficie, il recupero dei colori originali e il reintegro delle lacune. Inoltre, è stato realizzato un nuovo telaio ed è stata restaurata la cornice.
All’incontro interverranno i restauratori Riccardo Bonifacio e Isa Di Candia, lo storico dell’arte dott. Sista Alfonso e il parroco canonico don Filippo. L’iniziativa rientra nell’impegno della Confraternita SS. Trinità di Taggia, guidata dal Consiglio Direttivo e dal segretario Gianpiero Calzetta, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico locale. La popolazione è cordialmente invitata a partecipare.