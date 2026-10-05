Taggia, scontro sui buoni affitto: l’assessore Negroni risponde all’attacco di Federico

Dopo le critiche del consigliere di minoranza sugli «interessi elettorali» e sui tempi di pubblicazione del bando da 178mila euro, arriva la replica della giunta: «Lavoro serio e trasparente, i contributi saranno erogati entro fine 2026»

Taggia. Il bando per il sostegno alle locazioni (buoni affitto) riaccende il dibattito politico nel Comune di Taggia. A seguito delle dichiarazioni del consigliere comunale di opposizione Giuseppe Federico, che ha espresso forti critiche sulla gestione e sui tempi dell’iniziativa parlando di interessi elettorali, è arrivata la replica dell’assessore ai Servizi Sociali, Maurizio Negroni.Le accuse della minoranza

Al centro della polemica figurano l’ammontare e la tempistica del bando per la concessione dei contributi affitto (riferiti alle spese sostenute nel 2025). Il consigliere di minoranza Giuseppe Federico ha contestato l’amministrazione, definendo le risorse spuntate «solo nell’autunno 2026» come una mossa dettata da interessi politico-elettorali in vista delle prossime elezioni amministrative del 2027. Federico ha sostenuto che l’iniziativa venga svolta «sulla pelle delle famiglie più vulnerabili» e che la liquidazione dei fondi slitterà al 2027, muovendo inoltre rilievi sulla presenza dell’amministratore al momento del voto in giunta.La risposta dell’assessore Maurizio Negroni

L’assessore ai Servizi Sociali Maurizio Negroni ha respinto fermamente le accuse con una nota ufficiale:> *«Mi spiace dover replicare a un attacco scomposto, scorretto e ricco di volute imprecisioni. Devo tutelare il lavoro dell’amministrazione, dei nostri uffici e la mia dignità. Respingo al mittente l’affermazione “sulla pelle delle famiglie più vulnerabili”: la reazione dei nostri cittadini, che vanno all’essenziale e non sono interessati a interessi politico-elettorali, è stata molto positiva.»*

In merito all’accumulo e alla messa a bilancio delle risorse, l’assessore ha chiarito la dinamica finanziaria:> *«I fondi per complessivi 178.822 euro sono stati regolarmente a bilancio per accumulare una cifra congrua. Se avessimo ricevuto i trasferimenti statali, la cui erogazione manca da alcuni anni a favore di tutti i Comuni italiani, il bando sarebbe stato emanato annualmente come avveniva in passato.»*Tempi di erogazione e presenza amministrativa

L’assessore Negroni ha smentito l’ipotesi che i contributi vengano erogati solo nel 2027:> *«Abbiamo cercato di velocizzare l’istruttoria delle domande e la preparazione dei mandati relativi entro la fine del 2026, grazie allo sforzo eccezionale dei nostri uffici. Quanto alle presenze in giunta, le mie presenze sono verificabili da decenni e non accetto rimproveri da chi non si informa correttamente.»*

Negroni conclude confermando la disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti anche in sede di consiglio comunale tramite eventuali interrogazioni formalizzate.—–Dettagli del bando