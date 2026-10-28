Super derby Sanremese vs Imperia, parte la prevendita biglietti

Domani tavolo tecnico in Prefettura per decidere quanti ticket destinare agli ospiti. Lo scorso incontro al Comunale erano stati 150. Lo stadio aveva registrato l’affluenza di oltre 1700 persone

Sanremo. L’attesa è finita e il clima si scalda in tutta la provincia. Domenica 1° novembre, con fischio d’inizio fissato alle ore 15:00, lo stadio Comunale di Sanremo tornerà ad aprirsi per uno degli appuntamenti più sentiti del territorio: il super derby tra Sanremese e Imperia, valido per la decima giornata del girone A di Serie D.

Si preannuncia un’atmosfera infuocata per una partita che ritrova il suo fascino a circa due mesi di distanza dal primo incrocio stagionale in Coppa Italia (foto), giocato a fine agosto e vinto dai biancazzurri per 2-1 davanti a una cornice da record con oltre 1.700 spettatori presenti sugli spalti.

A differenza della sfida estiva, per la gara di campionato tutti i titoli di accesso saranno rigorosamente nominali. La prevendita scatta dalle ore 14:00 di mercoledì 28 ottobre sia tramite il canale online, sulla piattaforma ETES e senza costi aggiuntivi di commissione, sia attraverso i punti fisici del territorio.

Per quanto riguarda i prezzi dei vari settori dello stadio, la Tribuna Centrale è proposta a 20 euro, mentre per accedere alle Tribune Laterali Est ed Ovest occorreranno 12 euro. L’ingresso in Gradinata costa invece 8 euro. Resta confermato l’accesso gratuito per gli under 12, purché accompagnati da un adulto provvisto di regolare biglietto, e per le persone con disabilità insieme al proprio accompagnatore.

Chi preferisce procedere all’acquisto di persona potrà recarsi presso la segreteria dello Stadio Comunale il pomeriggio di mercoledì 28 ottobre, tra le 15:30 e le 19:00. Nelle giornate di giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, con i medesimi orari pomeridiani, saranno operativi sia lo Stadio sia gli impianti di Pian di Poma. Sabato 31 ottobre la segreteria del Comunale garantisce un doppio turno di apertura, al mattino dalle 10:00 alle 12:00 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 19:00. Infine, nella giornata di gara, il botteghino dello stadio sarà attivo al mattino dalle 10:00 e fino alle 14:30.

Su questo punto la società raccomanda massima puntualità ed invita caldamente ad acquistare il biglietto in prevendita per evitare code dell’ultimo minuto. Come stabilito dalle normative dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, i sistemi informatici di vendita verranno disattivati nell’istante esatto del fischio d’inizio, alle ore 15:00 di domenica. Chi si presenterà allo stadio a partita iniziata e senza tagliando non potrà dunque accedere alla struttura.