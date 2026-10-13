Sanremo|
Successo per lo stage di karate alla palestra Ikigai con il Maestro Elio Giacobini
7° Dan e membro della Commissione Tecnica Nazionale FIKTA
Sanremo. Si è svolto sabato 10 ottobre, presso la palestra Ikigai di Sanremo, un importante stage di karate tradizionale organizzato dalla stessa società matuziana.
L’evento ha visto la partecipazione straordinaria del Maestro Elio Giacobini, 7° Dan e membro della Commissione Tecnica Nazionale FIKTA (Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini). Giacobini, già campione del mondo negli anni ’94 e ’96, è allievo diretto dello storico Maestro Hiroshi Shirai, figura di riferimento fondamentale per il karate internazionale.
I contenuti dello stage e le presenze. L’incontro ha richiamato numerosi atleti provenienti da tutta la regione, desiderosi di approfondire aspetti di alta specializzazione. Durante la sessione di allenamento sono stati affrontati temi centrali della disciplina, focalizzandosi in particolare sulle tecniche di combattimento (kumite) e sui kata.
Presenti all’evento anche i vertici tecnici del territorio: Maestro Sergio Ferrari, responsabile tecnico per la regione Liguria; l’istruttore Claudio Battaglia, responsabile tecnico della palestra Ikigai di Sanremo.
Soddisfazione per la riuscita dell’evento. Lo stage si è concluso con grande entusiasmo da parte di tutti i partecipanti, confermando l’impegno della palestra Ikigai nel promuovere la crescita del movimento e della cultura del karate sul territorio ponentino.