Successo per lo stage di karate alla palestra Ikigai con il Maestro Elio Giacobini

L’evento ha visto la partecipazione straordinaria del Maestro Elio Giacobini, 7° Dan e membro della Commissione Tecnica Nazionale FIKTA (Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini). Giacobini, già campione del mondo negli anni ’94 e ’96, è allievo diretto dello storico Maestro Hiroshi Shirai, figura di riferimento fondamentale per il karate internazionale.