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Studiare un anno all’estero o scegliere una vacanza studio estiva, a Villa Boselli l’evento di Intercultura
In programma sabato 31 ottobre dalle 16.30 alle 19
Taggia. Sabato 31 ottobre dalle 16.30 alle 19, Villa Boselli ad Arma di Taggia, ospiterà l’Associazione di Promozione Sociale Intercultura per la presentazione dei programmi scolastici all’estero e del progetto educativo Intercultura per l’anno scolastico 2027/2028.
L’APS Intercultura fa parte della rete di AFS Intercultural Programs e dell’European Federation of Intercultural Learning, opera in oltre 60 Paesi, ha uno statuto consultivo con l’Unesco e al Consiglio d’Europa, collabora con il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministero dell’Istruzione e del Merito che sostengono l’attività della Fondazione.
Il Comune di Taggia invita tutti gli studenti della Provincia di Imperia, le famiglie ed i ragazzi di Taggia di età compresa tra 15 e i 17 anni che abbiano voglia di provare un’esperienza di crescita personale e professionale a partecipare a Villa Boselli sabato 31 ottobre per conoscere tutte le iniziative dell’Associazione e per scoprire le numerose opportunità per partecipare ad esperienze di studio all’estero.