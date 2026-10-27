Studiare un anno all’estero o scegliere una vacanza studio estiva, a Villa Boselli l’evento di Intercultura

L’APS Intercultura fa parte della rete di AFS Intercultural Programs e dell’European Federation of Intercultural Learning, opera in oltre 60 Paesi, ha uno statuto consultivo con l’Unesco e al Consiglio d’Europa, collabora con il Ministero degli Affari

Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministero dell’Istruzione e del Merito che sostengono l’attività della Fondazione.