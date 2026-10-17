Studenti in piazza anche in provincia di Imperia, il sostegno dei Giovani Democratici

Imperia. I Giovani Democratici della provincia di Imperia esprimono il proprio sostegno agli studenti che ieri, venerdì 16 ottobre, sono scesi in piazza per chiedere una scuola migliore, maggiori opportunità e condizioni più favorevoli per il proprio futuro.

Una mobilitazione che ha raccolto anche l’appoggio del movimento giovanile del Partito Democratico, intervenuto per ribadire la necessità di ascoltare le nuove generazioni e tradurre le loro rivendicazioni in risposte politiche.

«Le richieste che arrivano dagli studenti sono legittime e non possono essere liquidate come la protesta di una generazione che non si accontenta. Parlano di scuola, di futuro, di opportunità, di dignità e di un Paese che troppo spesso chiede ai giovani di aspettare. Noi crediamo invece che non debbano farlo», dichiarano i Giovani Democratici.

Da qui l’appello alle istituzioni e alle forze politiche affinché prestino maggiore attenzione alle esigenze di chi frequenta gli istituti scolastici e si prepara a entrare nel mondo del lavoro. «La politica, tutta, dovrebbe avere l’umiltà di ascoltare chi studia e domani dovrà costruire il nostro Paese. Non basta parlare delle nuove generazioni: bisogna coinvolgerle e fare proprie le loro battaglie».