Studente cade da bus Rt, consigliere provinciale Amarella: «Pronti a prendere provvedimenti dopo le verifiche»
«Per chiarire cosa è successo ho contattato l’amministratore unico di Rt spa Marco Prestileo i sindaci di Sanremo e Ventimiglia Alessandro Mager e Flavio Di Muro»
Imperia. In merito alla caduta di uno studente da un bus della Riviera Trasporti spa avvenuta nei giorni scorsi, la Provincia, azionista di maggioranza dell’azienda di trasporto pubblico locale, si è immediatamente attivata sia per conoscere le cause dell’episodio sia per verificare l’esistenza di eventuali responsabilità per quanto è accaduto, in modo da poter procedere agli opportuni conseguenti provvedimenti come previsto dal contratto di servizio.
Il consigliere provinciale delegato Gabriele Amarella: «Sono assai dispiaciuto per ciò che è successo, così come sono dispiaciuto per il fatto che in questi giorni alcune corse sono saltate, in particolare nel Sanremese e nel Ventimigliese. Per chiarire cosa è successo ho contattato l’amministratore unico di Rt spa Marco Prestileo i sindaci di Sanremo e Ventimiglia Alessandro Mager e Flavio Di Muro. Faremo tutte le verifiche necessarie e prenderemo gli opportuni provvedimenti conseguenti».