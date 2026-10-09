Studente cade da bus Rt, consigliere provinciale Amarella: «Pronti a prendere provvedimenti dopo le verifiche»

Imperia . In merito alla caduta di uno studente da un bus della Riviera Trasporti spa avvenuta nei giorni scorsi, la Provincia, azionista di maggioranza dell’azienda di trasporto pubblico locale, si è immediatamente attivata sia per conoscere le cause dell’episodio sia per verificare l’esistenza di eventuali responsabilità per quanto è accaduto, in modo da poter procedere agli opportuni conseguenti provvedimenti come previsto dal contratto di servizio.

Il consigliere provinciale delegato Gabriele Amarella: «Sono assai dispiaciuto per ciò che è successo, così come sono dispiaciuto per il fatto che in questi giorni alcune corse sono saltate, in particolare nel Sanremese e nel Ventimigliese. Per chiarire cosa è successo ho contattato l’amministratore unico di Rt spa Marco Prestileo i sindaci di Sanremo e Ventimiglia Alessandro Mager e Flavio Di Muro. Faremo tutte le verifiche necessarie e prenderemo gli opportuni provvedimenti conseguenti».