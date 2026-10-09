Strage di via D’Amelio, le “Cinque vite” della scorta di Borsellino raccontate agli studenti del Liceo Cassini

Sanremo. Questa mattina, la Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue ha ospitato un appuntamento di profondo valore civico e umano. Le classi terze, quarte e quinte del Liceo Linguistico “G.D. Cassini” si sono riunite per la presentazione del libro “Cinque vite”, scritto dall’insegnante, politica e scrittrice siciliana Mari Albanese. Laureata in Filosofia, quest’ultima è da anni in prima linea nei progetti educativi dedicati alla legalità e alla sensibilizzazione antimafia. Impegnata da sempre nel sociale e nel dibattito politico culturale, l’autrice ha fatto della trasmissione della memoria alle nuove generazioni una vera e propria missione di vita e d’insegnamento.

L’evento, promosso dall’associazione “Libera“, ha saputo trasformare la sala comunale in uno spazio di memoria attiva. Il romanzo ripercorre le tragiche vicende della strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano; Emanuela Loi; Vincenzo Li Muli; Walter Eddie Cosina, e Claudio Traina. Tra le pagine dell’opera si intrecciano narrazione, e toccanti testimonianze dirette dei familiari delle vittime, per restituire un volto e una storia a chi ha pagato con la vita la difesa della democrazia.

Ad aprire la mattinata, alla quale hanno partecipato anche la stessa autrice, e il consigliere comunale Vittorio Toesca, è stato il saluto istituzionale del vicesindaco Fulvio Fellegara, che ha rivolto ai giovani studenti un messaggio di riflessione: «Siamo orgogliosi di ospitare l’iniziativa di “Libera”, un’associazione dal valore inestimabile che possiede la straordinaria capacità di parlare ai giovani. Siamo molto felici della vostra presenza qui. Vi invito ad ascoltare con attenzione, perché questo libro racconta storie che fanno parte dell’identità del nostro paese, e che ci possono aiutare a costruire il futuro. Le tematiche che verranno trattate oggi non sono affatto estinte: ciò che concerne la vita di Paolo Borsellino e della sua scorta ci riguarda ancora da vicino. Se c’è una lezione che possiamo imparare, è quella di non girarci mai dall’altra parte quando vediamo che a prevalere non sono i valori di rispetto verso gli altri e di uguaglianza. Solo così possiamo migliorare davvero il nostro paese».

A seguire, l’incontro si è snodato attraverso un dialogo aperto tra l’autrice e gli studenti del Cassini, confermando l’importanza dell’impegno sociale e della memoria storica tra le nuove generazioni da parte delle istituzioni e della scuola.