la manifestazione|
Sportivamente, aperta a Diano Marina la seconda edizione
Coinvolte 30 associazioni sportive per più di 25 discipline praticabili tutto l’anno
Diano Marina. Si è aperta questa mattina in piazza Martiri della Libertà la seconda edizione di “Sportivamente – Feel the Move”, la festa dello sport in programma fino a domenica 4 ottobre tra il centro cittadino, il lungomare e le aree dedicate alle attività. Con più di 30 attività sul palco, un dj set, quasi 40 eventi collaterali e 6 workshop, la seconda edizione di Sportivamente promette di coinvolgere gli amanti dello sport a qualsiasi livello, potendo contare su 30 associazioni sportive per più di 25 discipline presentate. L’evento è patrocinato da Regione Liguria e dal Coni.
Tra le novità di quest’anno c’è l’app ufficiale, che consente di consultare il programma, individuare sulla mappa le postazioni e conoscere le associazioni partecipanti. Attraverso l’app si può inoltre partecipare al “Passaporto di Sportivamente”: prendendo parte alle attività e ai workshop si raccolgono stelline e, al raggiungimento di dieci, si accede al premio previsto, con consegna domenica 4 ottobre alle 16.
Spazio anche al contest fotografico dedicato a Coco, la mascotte della manifestazione: i partecipanti potranno fotografarsi con lei e condividere lo scatto sui social, taggando la pagina Instagram ufficiale @sportivamentedianomarina. Programma, mappa delle associazioni e aggiornamenti sull’app e sulle iniziative sono disponibili sul sito ufficiale di Sportivamente.
«Con l’apertura della seconda edizione di Sportivamente – Feel the Move, Diano Marina si conferma una città capace di promuovere lo sport, la partecipazione e la valorizzazione del territorio e dell’attività outdoor come valore aggiunto» ha dichiarato il sindaco Cristiano Za Garibaldi. «Questa manifestazione offre a cittadini, famiglie e visitatori l’opportunità di conoscere da vicino le numerose associazioni sportive dianesi, provare nuove discipline e vivere la città in modo attivo e condiviso. Ringrazio tutte le associazioni, gli organizzatori, gli uffici comunali e i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante appuntamento».
«Sportivamente è un appuntamento che trasforma le vie del centro di Diano Marina in un grande spazio dedicato allo sport, alla partecipazione e alla socialità – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Ringrazio il sindaco. l’amico Cristiano Za Garibaldi per aver organizzato anche quest’anno una manifestazione capace di coinvolgere associazioni, società sportive, bambini, ragazzi e famiglie. Attraverso le fondamentali risorse del Fondo Sociale Europeo, da anni, promuoviamo il bando ‘Dote Sport’ che, di fatto, ha lo stesso intento dell’evento odierno ovvero quello di avvicinare i giovani allo sport e aiuta loro e le loro famiglie supportando i costi dell’attività. Regione Liguria continuerà a sostenere e valorizzare queste realtà, che rappresentano una risorsa preziosa per le nostre comunità».
«Le associazioni sportive del territorio hanno lavorato per comporre un programma davvero denso, vario e coinvolgente, capace di unire esibizioni, attività pratiche, workshop e momenti di aggregazione« ha dichiarato l’assessore Luca Spandre. «L’obiettivo è permettere a ogni partecipante, indipendentemente dall’età e dall’esperienza, di scoprire una disciplina e avvicinarsi allo sport in modo diretto e divertente. L’app ufficiale, il Passaporto di Sportivamente e le iniziative dedicate al pubblico, coordinate dall’organizzazione tecnica di Lime, rendono inoltre la manifestazione ancora più interattiva. Sportivamente celebra lo sport e, allo stesso tempo, valorizza il Golfo dianese come luogo ideale per praticare attività all’aria aperta durante tutto l’anno».