Sportivamente, aperta a Diano Marina la seconda edizione

Diano Marina. Si è aperta questa mattina in piazza Martiri della Libertà la seconda edizione di “Sportivamente – Feel the Move”, la festa dello sport in programma fino a domenica 4 ottobre tra il centro cittadino, il lungomare e le aree dedicate alle attività. Con più di 30 attività sul palco, un dj set, quasi 40 eventi collaterali e 6 workshop, la seconda edizione di Sportivamente promette di coinvolgere gli amanti dello sport a qualsiasi livello, potendo contare su 30 associazioni sportive per più di 25 discipline presentate. L’evento è patrocinato da Regione Liguria e dal Coni.

Tra le novità di quest’anno c’è l’app ufficiale, che consente di consultare il programma, individuare sulla mappa le postazioni e conoscere le associazioni partecipanti. Attraverso l’app si può inoltre partecipare al “Passaporto di Sportivamente”: prendendo parte alle attività e ai workshop si raccolgono stelline e, al raggiungimento di dieci, si accede al premio previsto, con consegna domenica 4 ottobre alle 16.

Spazio anche al contest fotografico dedicato a Coco, la mascotte della manifestazione: i partecipanti potranno fotografarsi con lei e condividere lo scatto sui social, taggando la pagina Instagram ufficiale @sportivamentedianomarina. Programma, mappa delle associazioni e aggiornamenti sull’app e sulle iniziative sono disponibili sul sito ufficiale di Sportivamente.

«Con l’apertura della seconda edizione di Sportivamente – Feel the Move, Diano Marina si conferma una città capace di promuovere lo sport, la partecipazione e la valorizzazione del territorio e dell’attività outdoor come valore aggiunto» ha dichiarato il sindaco Cristiano Za Garibaldi. «Questa manifestazione offre a cittadini, famiglie e visitatori l’opportunità di conoscere da vicino le numerose associazioni sportive dianesi, provare nuove discipline e vivere la città in modo attivo e condiviso. Ringrazio tutte le associazioni, gli organizzatori, gli uffici comunali e i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante appuntamento».

«Sportivamente è un appuntamento che trasforma le vie del centro di Diano Marina in un grande spazio dedicato allo sport, alla partecipazione e alla socialità – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Ringrazio il sindaco. l’amico Cristiano Za Garibaldi per aver organizzato anche quest’anno una manifestazione capace di coinvolgere associazioni, società sportive, bambini, ragazzi e famiglie. Attraverso le fondamentali risorse del Fondo Sociale Europeo, da anni, promuoviamo il bando ‘Dote Sport’ che, di fatto, ha lo stesso intento dell’evento odierno ovvero quello di avvicinare i giovani allo sport e aiuta loro e le loro famiglie supportando i costi dell’attività. Regione Liguria continuerà a sostenere e valorizzare queste realtà, che rappresentano una risorsa preziosa per le nostre comunità».