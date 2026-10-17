Speciale di Portosole, le rally alla prova delle chicane

Sanremo. Derapate, chicane e manovre spettacolari, con il rombo dei motori a fare da colonna sonora in uno scenario unico, tra yacht e barche a vela ormeggiati lungo le banchine. Si è aperto con lo spettacolo a Portosole il 73° Rallye di Sanremo, dove la prova speciale allestita nel porto turistico ha richiamato migliaia di appassionati, regalando emozioni e adrenalina al pubblico.

Nel pomeriggio, il porticciolo si è trasformato in una pista affacciata sul mare, dove i 70 concorrenti del Campionato Italiano si sono confrontati in una prova breve, ma particolarmente spettacolare. Il tracciato, lungo 2,060 chilometri, prevedeva due giri per ciascun concorrente, tra curve e chicane che hanno messo in mostra l’abilità dei piloti al volante.

Il pubblico ha seguito la gara da bordo pista, applaudendo le evoluzioni delle vetture e lasciandosi coinvolgere dal rombo dei motori e dall’atmosfera di festa. Una cornice suggestiva, con le imbarcazioni ormeggiate nel porto a fare da sfondo, per una prova che ha unito sport e spettacolo, dando ufficialmente il via alla competizione.