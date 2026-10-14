Spazio 099 selezionato tra le esperienze più innovative della Liguria

«Non è soltanto uno sportello di assistenza ma un vero e proprio punto di riferimento per la comunità, dove ogni famiglia può trovare ascolto, orientamento e opportunità di crescita», dichiara il vicesindaco Fellegara

Sanremo. «È stata una vera soddisfazione portare l’esperienza dello Spazio 099 su un palcoscenico nazionale così prestigioso come la Conferenza Nazionale sulla Famiglia, promossa a Milano dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo Spazio 099 non è soltanto uno sportello di assistenza ma un vero e proprio punto di riferimento per la comunità, dove ogni famiglia può trovare ascolto, orientamento e opportunità di crescita. La collaborazione paritaria con il Terzo Settore è la chiave che ci permette di rispondere con efficacia, umanità e flessibilità ai bisogni reali dei nostri cittadini. La recente Conferenza nazionale dedicata ai Centri per la Famiglia, conferma che la strada intrapresa è quella giusta: costruire servizi sempre più vicini alle persone, capaci di connettere famiglie, comunità e istituzioni in una rete di sostegno permanente. Ringrazio la dirigente, dottoressa Simona Donati, il coordinatore del progetto dottor Riccardo Borea, e tutti coloro che tanto si sono adoperati per raggiungere questo traguardo».

Così interviene il vicesindaco Fulvio Fellegara a proposito dell’importante riconoscimento ottenuto dallo Spazio 099 a Milano: tra le regioni italiane presenti, chiamate a mostrare le realtà più rappresentative e innovative dei rispettivi territori, per la Liguria sono stati invitati Sanremo con lo Spazio 099, Genova, Chiavari e LaSpezia. Per Sanremo, è intervenuta la dottoressa Simona Donati, dirigente del Settore Ambito Sociale 2 Sanremese.