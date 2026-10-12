Sottosegretario La Pietra al Mercato dei Fiori «Nel futuro possibile spazio per il pesce»

Sanremo. Un polo produttivo sempre più polifunzionale che, oltre a rimanere il cuore pulsante della floricoltura ponentina, potrebbe ospitare in futuro anche il mercato del pesce per dare risposta alla marineria locale. È questa la principale novità emersa durante la visita ufficiale al Mercato dei Fiori di Sanremo del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Senatore Patrizio Giacomo La Pietra.

Un’ipotesi suggestiva che ha subito incassato l’apertura del nuovo presidente delegato di Amaie Energia e Servizi, Gian Carlo Ghinamo: «È un’idea interessante sulla quale bisogna lavorare».

L’evento ha visto la partecipazione delle principali autorità ed esponenti del territorio, con un programma fitto di interventi volti a fare il punto sulle prospettive e le sfide del settore florovivaistico ligure e ponentino.

Ad aprire la serie degli interventi è stato il Past President di Amaie Energia e Servizi, Dott. Sergio Tommasini, con un benvenuto istituzionale, una breve introduzione e la presentazione ufficiale del nuovo Presidente, Dott. Giancarlo Ghinamo, unitamente al nuovo Consiglio di Amministrazione.

A rappresentare l’amministrazione comunale della Città dei Fiori è intervenuta l’Assessore all’Ambiente e Floricoltura Ester Moscato. Presente per le istituzioni dello Stato anche il Viceprefetto Vicario, Dr.ssa Rosa Abussi, in rappresentanza del Prefetto di Imperia. Per la Regione Liguria è passato il testimone all’Assessore alla floricoltura Alessandro Piana, intervenuto su delega del Presidente Marco Bucci. Tra gli interventi figurano inoltre la presenza del Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi, e del Senatore Avv. Gianni Berrino.

Il finanziamento PNRR e la suggestione del mercato ittico

A tirare le fila della giornata è stato l’intervento conclusivo del Sottosegretario Sen. Patrizio Giacomo La Pietra, che ha sottolineato la centralità strategica del polo sanremese: «Abbiamo investito qui perché crediamo che investire nei mercati sia fondamentale: il valore aggiunto al prodotto lo diamo proprio nella fase di commercializzazione e conservazione. Posti come questo sono fondamentali per la filiera. Non mi rendevo conto, dalle sole carte, di quanto questo impianto fosse importante, e questo mi consola ancora di più del fatto che come governo abbiamo voluto investire sui mercati».

Il Sottosegretario ha poi ripercorso l’iter che ha portato alle risorse PNRR per la struttura di Sanremo: «Siamo partiti con fondi nazionali di qualche decina di milioni; all’apertura del bando sono arrivate moltissime domande, tutte di alto valore per i territori. Siamo quindi riusciti a intervenire sui fondi del PNRR arrivando a oltre 800 milioni di euro. Questo ci ha permesso di finanziare tutte le domande ricevute, compreso il mercato di Sanremo che inizialmente era rimasto fuori dalla prima graduatoria».

Oltre al comparto floricolo, La Pietra ha rilanciato sulla polifunzionalità del plesso: «Un mercato importante come questo può soddisfare tante altre esigenze. Ho citato come suggestione proprio il mercato del pesce, perché per Sanremo e per tutta la Liguria di Ponente è fondamentale: c’è una marineria importante che necessita di strutture di commercializzazione. Riuscire a dare in questo luogo anche questa risposta rafforza l’intero sistema produttivo del territorio. Dobbiamo pensare a queste strutture non come cattedrali nel deserto, ma in un’ottica polifunzionale per garantirne la sostenibilità: la presenza di scuole e palestre dimostra che il territorio ha fatto la scelta giusta».

Ghinamo (Amaie Energia): «Una grande sfida per il rilancio»