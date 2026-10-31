Sostenibilità e welfare aziendale, ad Amaie Energia e Servizi il “Premio Banca di Caraglio”

Sanremo. Sostenibilità, welfare e attenzione all’ambiente: sono questi i pilastri che hanno portato Amaie Energia e Servizi di Sanremo e la Giordano Poultry Plast di Caraglio a conquistare il “Premio Banca di Caraglio 2026”. La cerimonia di consegna si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 30 ottobre a Caraglio.

A ritirare l’importante riconoscimento per conto della multiutility sanremese erano presenti l’amministratrice finanziaria Raffaella Fenoglio, e Giulia Sepe, impiegata contabile dell’ufficio di Amaie, impegnata anche nell’ufficio tecnico per la reperibilità dei dati dei temi ESG legati alla sostenibilità.

Il premio consiste in due borse di studio per la partecipazione alla seconda edizione del “Master Executive Sustainability Management” promosso dalla SAA – School of Management dell’Università degli Studi di Torino, uno strumento concreto per continuare a far crescere le competenze aziendali sul fronte della responsabilità sociale e ambientale.

Amaie Energia e Servizi, realtà a capitale pubblico attiva nella gestione dei servizi essenziali del Ponente Ligure – dall’igiene urbana in diciotto comuni al Mercato dei Fiori, fino alla pista ciclopedonale, le spiagge, i parcheggi e le centraline idroelettriche – è stata premiata per i suoi interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, l’introduzione di buone prassi aziendali, le campagne d’informazione per la cittadinanza e la tutela del benessere dei propri lavoratori.