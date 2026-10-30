Solidarietà alle Forze dell’Ordine: il Consiglio Comunale di Sanremo unito nella condanna delle violenze
Il Consiglio condanna con fermezza i gravi episodi verificatisi e ogni forma di aggressione nei confronti di chi opera al servizio dello Stato e della collettività
Sanremo. In riferimento all’Ordine del Giorno presentato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che sarà discusso nel corso della prossima seduta del Consiglio Comunale relativo ai recenti episodi di violenza ai danni delle Forze dell’Ordine, l’intero Consiglio Comunale intende esprimere la propria piena solidarietà e vicinanza agli operatori impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza pubblica.
Il Consiglio condanna con fermezza i gravi episodi verificatisi e ogni forma di aggressione nei confronti di chi opera al servizio dello Stato e della collettività.
Con questo messaggio unitario, il Consiglio Comunale rinnova il proprio sostegno alle Forze dell’Ordine, ringraziandole per il lavoro svolto ogni giorno a tutela dei cittadini e del territorio.