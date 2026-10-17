Solferino conferisce la cittadinanza onoraria all’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo

Sanremo. L’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Solferino, il comune mantovano dove nel 1859, dopo la sanguinosa battaglia della seconda guerra d’Indipendenza, nacquero i principi che avrebbero portato alla fondazione della Croce Rossa e alle Convenzioni di Ginevra. Un riconoscimento che lega due realtà accomunate dall’impegno nella protezione delle vittime dei conflitti armati.

A motivare la decisione è stato il sindaco di Solferino, Germano Bignotti, che ha richiamato il significato storico del proprio territorio e il lavoro portato avanti dall’ente sanremese.

«Un passo che credo profondamente rappresenti l’anima, la storia e i valori della nostra comunità – ha dichiarato il primo cittadino –. Solferino rappresenta l’atto di nascita del diritto internazionale umanitario e del movimento della Croce Rossa. Fu proprio qui, nel 1859, che dal dolore della battaglia e dall’intuizione di Henry Dunant prese forma quel celebre “Tutti fratelli” che ha cambiato la storia della civiltà e da cui sono nate le Convenzioni di Ginevra».

Fondato nel 1970, l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario ha sede a Villa Ormond e rappresenta un punto di riferimento mondiale per la formazione sulle norme che regolano la condotta delle ostilità e tutelano chi non partecipa, o ha cessato di prendere parte, ai combattimenti. Le sue attività coinvolgono personale militare, rappresentanti diplomatici ed esperti del settore provenienti da numerosi Paesi.

Accanto all’insegnamento dei principi giuridici, l’organizzazione affronta anche le nuove sfide poste dall’evoluzione delle tecnologie belliche. A settembre, proprio nella storica sede sanremese, una tavola rotonda ha approfondito le implicazioni dell’impiego di droni, intelligenza artificiale e strumenti cibernetici nelle guerre contemporanee, sia internazionali sia interne agli Stati.