Sole, relax e shopping vista mare, la fiera di San Romolo conquista sanremesi e turisti
Le bancarelle e gli spazi espositivi resteranno aperti e visitabili fino alle 18 di questo pomeriggio
Sanremo. Questa mattina il lungomare Italo Calvino si è risvegliato trasformato in un vero e proprio grande negozio a cielo aperto per l’immancabile appuntamento con la tradizionale fiera di San Romolo.
Complice una splendida e calda giornata di sole, incorniciata da temperature decisamente piacevoli e da un clima che sa ancora di estate inoltrata, la manifestazione ha registrato un grande afflusso di pubblico fin dalle prime ore della mattinata. Già a partire dalle 9, infatti, tantissimi cittadini, turisti, e molti visitatori giunti dalla vicina Francia ne hanno approfittato per riversarsi tra le bancarelle, regalandosi ore di relax e di shopping a due passi dal litorale, circondati dalla classica atmosfera di festa domenicale, e dal profumo delle caldarroste.
Un contesto vivace che ha animato la passeggiata sanremese, confermando ancora una volta il forte richiamo di questo appuntamento legato alle celebrazioni del santo patrono.
Le bancarelle e gli spazi espositivi della fiera resteranno aperti e visitabili fino alle 18 di questo pomeriggio.