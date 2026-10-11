Sole, relax e shopping vista mare, la fiera di San Romolo conquista sanremesi e turisti

Complice una splendida e calda giornata di sole, incorniciata da temperature decisamente piacevoli e da un clima che sa ancora di estate inoltrata, la manifestazione ha registrato un grande afflusso di pubblico fin dalle prime ore della mattinata. Già a partire dalle 9, infatti, tantissimi cittadini, turisti, e molti visitatori giunti dalla vicina Francia ne hanno approfittato per riversarsi tra le bancarelle, regalandosi ore di relax e di shopping a due passi dal litorale, circondati dalla classica atmosfera di festa domenicale, e dal profumo delle caldarroste.