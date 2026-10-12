Soldano revoca l’ordinanza antincendio: stop ai divieti
Alla luce dell’evoluzione delle condizioni climatiche e ambientali
Soldano. Rientra l’allarme incendi a Soldano, dove da questa mattina sono decaduti i divieti introdotti dal Comune per prevenire il rischio di roghi boschivi. Il sindaco Antonio Fimmanò ha firmato oggi l’ordinanza che revoca le misure restrittive, alla luce dell’evoluzione delle condizioni climatiche e ambientali.
La revoca riguarda il precedente provvedimento, l’ordinanza sindacale numero 4/2026, adottato per tutelare la pubblica incolumità, il patrimonio boschivo, l’ambiente e il territorio comunale.
Con la revoca vengono meno i divieti comunali di accensione di fuochi e di svolgimento di attività suscettibili di provocare incendi, introdotti per prevenire l’innesco e la propagazione di eventuali roghi.
Resta comunque obbligatorio rispettare le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione degli incendi boschivi, così come eventuali ulteriori prescrizioni stabilite dalle autorità competenti.
Analogo provvedimento è stato firmato anche dal sindaco di San Biagio della Cima Simone Rotolo.