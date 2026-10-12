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Soldano revoca l’ordinanza antincendio: stop ai divieti

12 ottobre 2026 | 13:37
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di Alice Spagnolo

Alice Spagnolo

Soldano revoca l’ordinanza antincendio: stop ai divieti

Alla luce dell’evoluzione delle condizioni climatiche e ambientali

Soldano. Rientra l’allarme incendi a Soldano, dove da questa mattina sono decaduti i divieti introdotti dal Comune per prevenire il rischio di roghi boschivi. Il sindaco Antonio Fimmanò ha firmato oggi l’ordinanza che revoca le misure restrittive, alla luce dell’evoluzione delle condizioni climatiche e ambientali.

La revoca riguarda il precedente provvedimento, l’ordinanza sindacale numero 4/2026, adottato per tutelare la pubblica incolumità, il patrimonio boschivo, l’ambiente e il territorio comunale.

Con la revoca vengono meno i divieti comunali di accensione di fuochi e di svolgimento di attività suscettibili di provocare incendi, introdotti per prevenire l’innesco e la propagazione di eventuali roghi.

Resta comunque obbligatorio rispettare le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione degli incendi boschivi, così come eventuali ulteriori prescrizioni stabilite dalle autorità competenti.

Analogo provvedimento è stato firmato anche dal sindaco di San Biagio della Cima Simone Rotolo.