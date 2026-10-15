Sicurezza, sottosegretario Prisco (FdI)a Imperia: «Più personale, investimenti e controlli»

Imperia. «La sicurezza è una priorità del Governo Meloni e si costruisce attraverso interventi concreti: nuove assunzioni, strumenti normativi più efficaci, investimenti in mezzi e tecnologie e una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, Forze dell’ordine e amministrazioni locali». Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato all’Interno, Onorevole Emanuele Prisco, intervenendo a Imperia sul tema della sicurezza pubblica, del controllo del territorio e del rafforzamento dei presidi dello Stato.

«Dall’ottobre 2022 al giugno 2026 abbiamo realizzato 45.977 assunzioni nelle Forze dell’ordine, con un saldo positivo di oltre 2.500 unità rispetto al turnover. Entro il 2027 sono già programmate ulteriori 25.125 assunzioni. Un impegno che si traduce anche in risultati per il territorio: nella provincia di Imperia, nei primi cinque mesi del 2026, sono state assegnate 62 unità alla Polizia di Stato, con un saldo positivo di nove operatori».

Il Sottosegretario ha ricordato anche il rafforzamento degli strumenti normativi attraverso i provvedimenti adottati dal Governo in materia di sicurezza pubblica, contrasto alla criminalità minorile, immigrazione irregolare e tutela degli operatori delle Forze di polizia e del personale sanitario.

Particolare attenzione è stata dedicata alle operazioni ad Alto Impatto, il modello di controllo straordinario del territorio sviluppato dal 2023 attraverso il coordinamento tra le diverse Forze di polizia. «A livello nazionale, fino al 30 giugno 2026, sono state effettuate 4.172 operazioni ad Alto Impatto, con oltre 1,1 milioni di persone controllate, 2.373 arresti e quasi 14 mila denunce. È un modello che consente di concentrare uomini e mezzi nelle aree che richiedono maggiore attenzione, affiancando ai servizi ordinari interventi straordinari e mirati.

Un esempio concreto dell’efficacia di questo modello arriva proprio dalla provincia di Imperia, dove le operazioni ad Alto Impatto hanno consentito di identificare, negli ultimi mesi, 171 persone, di cui 20 con precedenti penali. Un’attività di prevenzione e controllo mirata, intensificata nella stagione estiva, che dimostra come l’impiego coordinato delle Forze dell’Ordine permetta di rafforzare la presenza dello Stato, presidiare le aree più sensibili e intervenire con maggiore incisività a tutela della sicurezza dei cittadini». Sul fronte della sicurezza urbana, Prisco ha evidenziato gli investimenti destinati ai Comuni.

«Dal 2023 al giugno 2026 il Governo ha destinato oltre 156 milioni di euro alla videosorveglianza e 100 milioni al contrasto del degrado urbano. Nella provincia di Imperia, Camporosso, Ospedaletti e San Lorenzo al Mare hanno ottenuto complessivamente 258.800 euro di cofinanziamenti ministeriali per i propri impianti di videosorveglianza. Ulteriori amministrazioni hanno presentato nuovi progetti nell’ambito delle successive procedure di finanziamento».

Il Sottosegretario ha inoltre sottolineato il contributo della Regione Liguria, guidata dal presidente Marco Bucci, che nel 2025 ha destinato un contributo alla videosorveglianza nei piccoli Comuni liguri. «Nella provincia di Imperia ne hanno beneficiato 42 Comuni e due associazioni di Comuni. È la dimostrazione di quanto sia importante la collaborazione tra Governo, Regione e amministrazioni locali per garantire strumenti di prevenzione anche alle comunità più piccole e all’entroterra». Un ulteriore passaggio è stato dedicato all’immigrazione e al controllo delle frontiere.

«Nella provincia di Imperia, nel 2025, i provvedimenti di allontanamento sono aumentati da 567 a 870, mentre i rimpatri sono passati da 46 a 62. Le espulsioni con accompagnamento alla frontiera, che erano state 22 nell’intero 2025, hanno già raggiunto quota 25 al 25 giugno 2026. Sono risultati che testimoniano l’impegno quotidiano della Prefettura, della Questura e degli operatori, particolarmente importante in un territorio di confine come quello di Ventimiglia».

Prisco ha infine richiamato gli investimenti nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con 6.897 assunzioni realizzate a livello nazionale dal 2022 al giugno 2026, altre 3.367 programmate entro il 2027 e un investimento PNRR di 424 milioni di euro per il rinnovamento dei mezzi. «Voglio ringraziare le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, le Prefetture, le amministrazioni locali e tutti coloro che lavorano quotidianamente per la sicurezza dei cittadini. Il nostro obiettivo è continuare a rafforzare la capacità operativa dello Stato, perché la sicurezza non è soltanto un principio da affermare, ma un servizio concreto da garantire a ogni comunità», ha concluso Prisco.

«Esprimo grande soddisfazione per la visita a Imperia del sottosegretario di Stato all’Interno, onorevole Emanuele Prisco, che ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle tematiche della sicurezza e sulle esigenze del nostro territorio». Lo dichiara il senatore Gianni Berrino, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Imperia. «La visita ha consentito di fare il punto sull’impegno del Governo in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla provincia di Imperia – prosegue -. I dati illustrati dal sottosegretario Prisco confermano l’attenzione riservata al nostro territorio e permettono di valutare concretamente le iniziative intraprese.

Particolare importanza riveste anche l’attenzione dedicata al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio. Il confronto ha rappresentato un’occasione per approfondire le esigenze operative e organizzative dei nostri Vigili del Fuoco, valorizzandone la professionalità, l’impegno quotidiano e il ruolo essenziale nelle attività di soccorso e prevenzione. La sicurezza – osserva il parlamentare di FdI – rappresenta una priorità per i cittadini e una condizione fondamentale per garantire la qualità della vita, la tutela delle comunità e lo sviluppo economico e turistico della nostra provincia.