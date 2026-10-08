Sicurezza, pulizia dei torrenti e nuove tecnologie, vertice a Palazzo Bellevue per il piano di Protezione Civile

Sanremo. Questa mattina, presso Palazzo Bellevue, si è svolto un incontro operativo per fare il punto sulla gestione delle emergenze ambientali nel territorio comunale. Attorno al tavolo si sono riuniti i principali attori della macchina dei soccorsi e della prevenzione: la Protezione Civile, i dirigenti dell’ufficio Viabilità e dei Lavori pubblici del Comune, l’assessore all’Ambiente Ester Moscato, e la Polizia Locale, rappresentata dal comandante Fulvio Asconio e dalla vicecomandante Erica Biondi Zoccai.

Al centro della riunione, la definizione di una metodologia operativa solida per affrontare il rischio idrogeologico, con particolare attenzione alla pulizia degli alvei dei torrenti e agli interventi di carattere strutturale. Il comandante Asconio riveste, infatti, un doppio ruolo: non solo guida della Polizia Locale, ma anche dirigente del servizio di Protezione Civile: una sinergia fondamentale per coordinare le emergenze, e programmare le attività da svolgere per evitare l’insorgere di complicazioni.

A spiegare nel dettaglio gli esiti dell’incontro e le strategie messe in atto è stata la vicecomandante della Polizia Locale, Erica Biondi Zoccai: «È stato un incontro informale tra i principali soggetti titolari delle funzioni di emergenza della Protezione Civile necessarie per la prevenzione, la previsione dei rischi, e il soccorso della popolazione. Il nostro piano prevede diversi profili di rischio – idraulico, idrogeologico, sismico e incendi boschivi – ma quello su cui si può e si deve intervenire con maggiore incisività in termini preventivi è legato alle piogge e ai corsi d’acqua».

I riflettori sono puntati specialmente sul reticolo idrico cittadino e sulle criticità legate ai tratti tombinati. «Il settore Ambiente si occupa delle pulizie dei torrenti e delle opere più strutturali.», ha proseguito il vicecomandante, «Nei prossimi mesi sono in programma due interventi molto importanti ed efficaci per la rimozione di sassi, rami e detriti che l’acqua trascina sotto le strade. Parliamo dei tratti del torrente San Martino e del torrente Armea, quest’ultimo nella zona sottostante il Mercato dei Fiori. Si tratta di ispezioni e pulizie onerose, ma essenziali: sotto la tombinatura i detriti rischiano di ostruire il regolare deflusso delle acque, creando pericoli per le abitazioni e le attività commerciali sorte negli anni attorno ai corsi d’acqua».

L’incontro di oggi, dunque, è servito anche a gettare le basi per una revisione generale della pianificazione comunale: «Nei prossimi mesi procederemo all’aggiornamento del Piano di Protezione Civile alla luce delle opere strutturali realizzate negli ultimi tre anni. Nel tempo abbiamo anche affinato i sistemi di monitoraggio: dalle prime aste graduate per misurare i livelli d’acqua, ora siamo pronti a compiere un salto tecnologico con l’installazione di apposite telecamere nei punti più critici».