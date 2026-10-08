Sanremo|
Sicurezza, pulizia dei torrenti e nuove tecnologie, vertice a Palazzo Bellevue per il piano di Protezione Civile
Al centro della riunione, la definizione di una metodologia operativa solida per affrontare il rischio idrogeologico, con particolare attenzione alla pulizia degli alvei dei torrenti
Sanremo. Questa mattina, presso Palazzo Bellevue, si è svolto un incontro operativo per fare il punto sulla gestione delle emergenze ambientali nel territorio comunale. Attorno al tavolo si sono riuniti i principali attori della macchina dei soccorsi e della prevenzione: la Protezione Civile, i dirigenti dell’ufficio Viabilità e dei Lavori pubblici del Comune, l’assessore all’Ambiente Ester Moscato, e la Polizia Locale, rappresentata dal comandante Fulvio Asconio e dalla vicecomandante Erica Biondi Zoccai.
Al centro della riunione, la definizione di una metodologia operativa solida per affrontare il rischio idrogeologico, con particolare attenzione alla pulizia degli alvei dei torrenti e agli interventi di carattere strutturale. Il comandante Asconio riveste, infatti, un doppio ruolo: non solo guida della Polizia Locale, ma anche dirigente del servizio di Protezione Civile: una sinergia fondamentale per coordinare le emergenze, e programmare le attività da svolgere per evitare l’insorgere di complicazioni.
A spiegare nel dettaglio gli esiti dell’incontro e le strategie messe in atto è stata la vicecomandante della Polizia Locale, Erica Biondi Zoccai: «È stato un incontro informale tra i principali soggetti titolari delle funzioni di emergenza della Protezione Civile necessarie per la prevenzione, la previsione dei rischi, e il soccorso della popolazione. Il nostro piano prevede diversi profili di rischio – idraulico, idrogeologico, sismico e incendi boschivi – ma quello su cui si può e si deve intervenire con maggiore incisività in termini preventivi è legato alle piogge e ai corsi d’acqua».
I riflettori sono puntati specialmente sul reticolo idrico cittadino e sulle criticità legate ai tratti tombinati. «Il settore Ambiente si occupa delle pulizie dei torrenti e delle opere più strutturali.», ha proseguito il vicecomandante, «Nei prossimi mesi sono in programma due interventi molto importanti ed efficaci per la rimozione di sassi, rami e detriti che l’acqua trascina sotto le strade. Parliamo dei tratti del torrente San Martino e del torrente Armea, quest’ultimo nella zona sottostante il Mercato dei Fiori. Si tratta di ispezioni e pulizie onerose, ma essenziali: sotto la tombinatura i detriti rischiano di ostruire il regolare deflusso delle acque, creando pericoli per le abitazioni e le attività commerciali sorte negli anni attorno ai corsi d’acqua».
L’incontro di oggi, dunque, è servito anche a gettare le basi per una revisione generale della pianificazione comunale: «Nei prossimi mesi procederemo all’aggiornamento del Piano di Protezione Civile alla luce delle opere strutturali realizzate negli ultimi tre anni. Nel tempo abbiamo anche affinato i sistemi di monitoraggio: dalle prime aste graduate per misurare i livelli d’acqua, ora siamo pronti a compiere un salto tecnologico con l’installazione di apposite telecamere nei punti più critici».
Una svolta digitale che consentirà di ottimizzare il lavoro dei soccorritori: «Quando verrà attivato il Centro operativo comunale (Coc) in occasione delle allerte arancioni o rosse, potremo verificare visivamente e in tempo reale il livello dei torrenti direttamente dalle schermate dell’ufficio, senza dover inviare subito le pattuglie sul posto.», ha concluso la vicecomandante Erica Biondi Zoccai, «Ovviamente, il presidio fisico e il controllo capillare sul territorio da parte dei volontari della Protezione Civile e degli operai comunali resteranno insostituibili, ma il supporto video fornirà un aiuto fondamentale per la sicurezza di tutti».