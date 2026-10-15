Sicurezza, Prisco a Imperia: «62 nuovi poliziotti in cinque mesi, rafforziamo la presenza dello Stato»

Imperia. Più personale nelle forze dell’ordine, controlli straordinari sul territorio, investimenti nella videosorveglianza e maggiore attenzione a immigrazione e frontiere. Il sottosegretario di Stato all’Interno Emanuele Prisco, intervenuto a Imperia, traccia il bilancio delle misure adottate dal Governo sul fronte della sicurezza, soffermandosi sui numeri che riguardano direttamente la provincia.

«La sicurezza è una priorità del Governo Meloni e si costruisce attraverso interventi concreti: nuove assunzioni, strumenti normativi più efficaci, investimenti in mezzi e tecnologie e una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, forze dell’ordine e amministrazioni locali», ha dichiarato Prisco. Il primo dato riguarda gli organici. Secondo i numeri illustrati dal sottosegretario, dall’ottobre 2022 al giugno 2026 sono state effettuate 45.977 assunzioni nelle forze dell’ordine a livello nazionale, con un saldo positivo di oltre 2.500 unità rispetto al turnover. Altre 25.125 assunzioni sarebbero già programmate entro il 2027.

Sul territorio imperiese, nei primi cinque mesi del 2026 sarebbero state assegnate alla Polizia di Stato 62 unità, con un saldo positivo di nove operatori.

Prisco ha quindi richiamato le cosiddette operazioni ad Alto Impatto, il modello di controllo straordinario del territorio avviato dal 2023 attraverso il coordinamento delle diverse forze di polizia. A livello nazionale, fino al 30 giugno 2026, secondo i dati forniti dal sottosegretario ne sono state effettuate 4.172, con oltre 1,1 milioni di persone controllate, 2.373 arresti e quasi 14mila denunce.

Un’attività che ha interessato anche l’Imperiese. «Le operazioni ad Alto Impatto hanno consentito di identificare, negli ultimi mesi, 171 persone, di cui 20 con precedenti penali», ha spiegato Prisco. Controlli che sarebbero stati intensificati durante la stagione estiva e concentrati nelle aree considerate maggiormente sensibili.

Altro capitolo è quello della videosorveglianza. Dal 2023 al giugno scorso, riferisce Prisco, il Governo avrebbe stanziato complessivamente oltre 156 milioni di euro per questi sistemi e altri 100 milioni per il contrasto al degrado urbano.

Tre Comuni della provincia di Imperia, Camporosso, Ospedaletti e San Lorenzo al Mare, hanno ottenuto complessivamente 258.800 euro di cofinanziamenti ministeriali destinati agli impianti di videosorveglianza, mentre altre amministrazioni avrebbero presentato nuovi progetti nelle successive procedure di finanziamento.

Il sottosegretario ha ricordato anche il contributo stanziato nel 2025 dalla Regione Liguria per la videosorveglianza nei piccoli Comuni: nell’Imperiese, secondo i dati illustrati durante l’intervento, ne avrebbero beneficiato 42 Comuni e due associazioni di Comuni.

Particolare attenzione, inevitabilmente per una provincia di frontiera, è stata dedicata al tema dell’immigrazione. Nel 2025 i provvedimenti di allontanamento nell’Imperiese sarebbero passati da 567 a 870, mentre i rimpatri sarebbero aumentati da 46 a 62. Le espulsioni con accompagnamento alla frontiera, 22 nell’intero 2025, avrebbero invece già raggiunto quota 25 al 25 giugno 2026.

«Sono risultati che testimoniano l’impegno quotidiano della Prefettura, della Questura e degli operatori, particolarmente importante in un territorio di confine come quello di Ventimiglia», ha sottolineato Prisco.

Nel corso dell’intervento è stato affrontato anche il rafforzamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. I dati forniti parlano di 6.897 assunzioni effettuate a livello nazionale dal 2022 al giugno 2026, alle quali dovrebbero aggiungersene altre 3.367 entro il 2027. Sul fronte dei mezzi, il sottosegretario ha richiamato un investimento Pnrr da 424 milioni di euro destinato al loro rinnovamento.