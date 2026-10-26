Sicurezza, Confcommercio ringrazia il prefetto Giaccari: «Fine settimane rassicurante per le imprese»

Imperia. «Il Comitato di Presidenza della Confcommercio della Provincia di Imperia, riunitosi oggi esprime un vivo ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto di Imperia Antonio Giaccari per la grande disponibilità e per l’attenzione dimostrate, nonché a tutto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’altissima professionalità e l’impegno profuso nell’affrontare le preoccupazioni legate alle possibili iniziative e manifestazioni previste nel corso del fine settimana appena trascorso.

Il clima di tensione che ha preceduto il fine settimana aveva suscitato la viva preoccupazione della Confcommercio della Provincia di Imperia, che si era fatta interprete delle legittime apprensioni dei propri operatori economici in merito ai possibili rischi per l’incolumità delle persone, la sicurezza delle attività commerciali e la continuità del lavoro, nonché per gli eventuali danni materiali ed economici derivanti da possibili episodi di danneggiamento. Proprio alla luce di tali preoccupazioni, l’Associazione aveva richiesto un incontro con il Prefetto, al fine di rappresentare le istanze del tessuto economico provinciale e richiamare l’attenzione sull’importanza di un’azione preventiva a tutela delle imprese e della collettività.

Confcommercio esprime pertanto un particolare e sentito apprezzamento per la grande disponibilità dimostrata dal Prefetto e per l’altissima professionalità con cui l’intero Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha operato nell’attuazione delle necessarie misure di prevenzione e nel coordinamento delle attività volte a garantire la sicurezza del territorio, tutelando l’incolumità delle persone e consentendo il regolare svolgimento delle attività economiche.

L’esito del fine settimana rappresenta un elemento di rassicurazione per gli operatori economici e conferma quanto siano fondamentali la capacità di analisi preventiva, il coordinamento istituzionale e l’attenzione costante nell’affrontare situazioni potenzialmente delicate per il territorio e per il suo tessuto economico e sociale. La sicurezza rappresenta una condizione imprescindibile per la libertà delle persone, per la serenità delle comunità e per il pieno esercizio delle attività economiche. Garantire che le imprese possano lavorare in un contesto di legalità e tranquillità significa tutelare non soltanto gli imprenditori e i loro collaboratori, ma anche i cittadini, i lavoratori, i visitatori e l’intero sistema economico locale.

Il ringraziamento di Confcommercio si estende a tutte le donne e a tutti gli uomini impegnati quotidianamente nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, il cui operato costituisce un presidio essenziale per la comunità e per il regolare svolgimento della vita civile ed economica.