Sicurezza approvvigionamento idrico, Biasi (Lega): «Dal Mit 37,8 milioni per il nuovo raddoppio del Roja»

Genova . «Circa 37,8 milioni di euro di finanziamento destinati al nuovo raddoppio della condotta del Roja , tra Sanremo e Imperia, grazie al proficuo lavoro del Mit e del viceministro Edoardo Rixi . Si tratta di un intervento strategico per il nostro territorio che metterà in sicurezza l’approvvigionamento idrico dell’estremo Ponente ligure.

La nuova condotta punta a superare una delle principali fragilità del sistema, riducendo il rischio di interruzioni e garantendo maggiore sicurezza a un territorio che negli ultimi anni ha dovuto affrontare ripetute criticità sulla rete idrica. Il sistema del Roja rappresenta, infatti, una delle principali fonti di approvvigionamento della provincia di Imperia e serve una parte rilevante della popolazione della zona. I 37,8 milioni fanno parte degli oltre 57 milioni di euro del finanziamento complessivo destinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a tre interventi sulle infrastrutture idriche della Liguria.