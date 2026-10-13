Siccità in Liguria, 35 segnalazioni di danni nell’Imperiese
Al via le verifiche per lo stato di calamità
Sanremo. Sono 35 le segnalazioni di danni alle produzioni agricole inviate dalla provincia di Imperia a causa della persistente siccità che ha colpito il territorio ligure. Il dato si inserisce nel quadro regionale complessivo che conta 170 istanze totali ed è stato reso noto dall’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana nel corso del Consiglio regionale, annunciando l’avvio delle attività istruttorie per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie a richiedere lo stato di calamità naturale.
L’Imperiese figura tra le aree più colpite dall’emergenza idrica, preceduto soltanto dall’area metropolitana genovese con 86 pratiche e dalla provincia di Savona con 42, mentre la provincia della Spezia chiude il bilancio con 7 segnalazioni. L’iter per la raccolta e la quantificazione dei danni era stato definito lo scorso 5 agosto nel corso del Tavolo verde tenutosi con le organizzazioni professionali agricole. A causa della natura specifica della siccità, evento privo di una conclusione certa e uniforme, si è stabilita convenzionalmente la data del 30 agosto come termine del fenomeno, fissando al 1° ottobre la scadenza per la presentazione dei modelli da parte degli agricoltori.
La procedura prosegue ora con le verifiche tecniche affidate al settore dell’Ispettorato agrario. Gli uffici dovranno accertare che i danni subiti dalle aziende superino la soglia del 30% della produzione lorda vendibile, requisito indispensabile previsto dalla legge per accedere al riconoscimento formale. Se tale condizione verrà confermata, la Giunta regionale approverà la richiesta per sottoporla al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.
Rimane aperto anche il nodo relativo all’erogazione dei ristori economicamente utili alle imprese. La normativa nazionale tende ad escludere dagli aiuti ordinari i danni a produzioni che risultano assicurabili tramite strumenti agevolati. Tuttavia, la Regione Liguria confida nella possibilità che il Ministero conceda deroghe straordinarie simili a quelle ottenute in occasione dell’evento alluvionale del 2024, così da poter offrire un sostegno finanziario concreto anche alle realtà agricole del ponente ligure.