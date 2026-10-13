Siccità in Liguria, 35 segnalazioni di danni nell’Imperiese

Sanremo . Sono 35 le segnalazioni di danni alle produzioni agricole inviate dalla provincia di Imperia a causa della persistente siccità che ha colpito il territorio ligure. Il dato si inserisce nel quadro regionale complessivo che conta 170 istanze totali ed è stato reso noto dall’ assessore all’Agricoltura Alessandro Piana nel corso del Consiglio regionale, annunciando l’avvio delle attività istruttorie per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie a richiedere lo stato di calamità naturale.

L’Imperiese figura tra le aree più colpite dall’emergenza idrica, preceduto soltanto dall’area metropolitana genovese con 86 pratiche e dalla provincia di Savona con 42, mentre la provincia della Spezia chiude il bilancio con 7 segnalazioni. L’iter per la raccolta e la quantificazione dei danni era stato definito lo scorso 5 agosto nel corso del Tavolo verde tenutosi con le organizzazioni professionali agricole. A causa della natura specifica della siccità, evento privo di una conclusione certa e uniforme, si è stabilita convenzionalmente la data del 30 agosto come termine del fenomeno, fissando al 1° ottobre la scadenza per la presentazione dei modelli da parte degli agricoltori.