«Siamo tutti sanremaschi». La rivoluzione gentile di Leone Pippione: «Basta dividere i cittadini in due categorie»

Sanremo. Sanremaschi si nasce o si diventa? E soprattutto, quanti nonni bisogna avere nati a Sanremo per potersi fregiare di quel titolo che, nella Città dei fiori, ha sempre avuto un certo sapore di aristocrazia? Due genitori sanremaschi sono sufficienti? Ne basta uno? Oppure bisogna risalire ai quattro nonni, magari ai bisnonni, e andare a rovistare negli archivi parrocchiali per ottenere una sorta di certificato di autenticità matuziana?

A mettere in discussione una delle più radicate e curiose convenzioni cittadine è stato, a sorpresa, proprio Leone Pippione, ex sindaco di Sanremo e presidente della Famija Sanremasca, la più antica e autorevole associazione culturale della città, custode delle tradizioni, della memoria storica e dell’identità locale.

L’occasione è stata la cerimonia dei Premi San Romolo, celebrata ieri, come da tradizione, al Teatro dell’Opera del Casinò, dove sono stati consegnati i riconoscimenti al cittadino benemerito e ai sanremesi che si sono distinti nelle diverse categorie. Nel suo intervento, Pippione ha parlato della storia cittadina, delle tradizioni che la Famija continua a custodire e dell’importanza di trasmetterle alle nuove generazioni. Poi, con il garbo e l’ironia che gli sono propri, ha affrontato una questione apparentemente linguistica, ma in realtà profondamente sociale: la distinzione tra sanremesi e sanremaschi.

Una distinzione che tutti a Sanremo conoscono, anche se nessuno ha mai stabilito davvero dove passi il confine. Nell’immaginario cittadino, il sanremasco è quello autentico, quello che può vantare genitori nati in città, magari una lunga genealogia locale, qualche parola di dialetto e possibilmente un antenato che abitava già nella Pigna quando il turismo non era ancora stato inventato.

Il sanremese, invece, è quello arrivato dopo. Magari vive a Sanremo da quarant’anni, ci lavora, ha cresciuto i figli, paga le tasse, partecipa alla vita cittadina e tifa per la Sanremese. Ma, secondo questa singolare gerarchia non scritta, gli mancherebbe sempre qualcosa per essere considerato un sanremasco a pieno titolo.

Ebbene, proprio dalla Famija Sanremasca arriva adesso una proposta destinata a far discutere, ma soprattutto a far sorridere e riflettere: basta con questa distinzione. Chi vive a Sanremo ed è iscritto all’anagrafe cittadina è sanremasco. Punto.

«Non si sa quando qualcuno abbia pensato di dividere i cittadini in due categorie o classi», ha osservato Pippione, richiamando con una provocazione volutamente forte le divisioni sociali che hanno segnato altre epoche e altri Paesi. Il presidente della Famija ha quindi posto una domanda tanto semplice quanto difficile da risolvere per chi continua a difendere la distinzione tradizionale: «Chi è sanremasco? Chi è nato a Sanremo? Chi ha i genitori nati a Sanremo? I quattro nonni? I bisavoli? Non si sa quale debba essere la regola». Ed è proprio qui che arriva il passaggio più significativo del suo discorso. Per Pippione, e per la visione culturale che ha voluto esprimere dal palco del Casinò, l’appartenenza a una comunità non può essere ridotta a una questione di discendenza.

Sanremaschi sono i cittadini che hanno Sanremo come propria città, indipendentemente da dove siano nati loro, i genitori o i nonni. Un’affermazione che assume un significato particolare proprio perché arriva dalla Famija Sanremasca, un sodalizio che per sua stessa natura custodisce le radici più profonde della città. E che oggi, attraverso le parole del suo presidente, sembra voler dire che quelle radici non devono diventare un recinto.

Del resto Sanremo è, da generazioni, una città costruita anche da chi vi è arrivato da fuori. Persone provenienti da altre regioni italiane, dal Piemonte, dal Sud, da altri Paesi, che hanno trovato nella Città dei fiori un lavoro, una casa, una famiglia, un’opportunità. C’è chi è arrivato per lavorare nel turismo, chi nel commercio, chi nell’edilizia, chi nei servizi. Chi si è innamorato della città, chi di una persona che ci abitava. Chi ci è arrivato per caso e non se n’è più andato.

Tutti hanno contribuito, in modi diversi, a costruire la Sanremo di oggi. Eppure, per una vecchia abitudine cittadina, una parte di loro è rimasta idealmente nella categoria dei sanremesi, quasi che quella dei sanremaschi fosse un circolo riservato al quale si accede soltanto per diritto di nascita. Pippione propone di cambiare prospettiva, senza rinunciare a un grammo della storia locale.

Anzi, a sostegno della sua tesi, ha chiamato in causa proprio la lingua e le sue origini, ricordando che il suffisso -asco caratterizza da secoli diversi nomi legati al territorio: taggiasco, ormeasco, mentonasco, monegasco. Un elemento linguistico che il presidente ha ricondotto alle antiche influenze longobarde nell’area.

Perché, dunque, Sanremo dovrebbe continuare a utilizzare due denominazioni per distinguere i propri abitanti, attribuendo implicitamente all’una un valore superiore rispetto all’altra? «Siamo tutti sanremaschi», ha sintetizzato Pippione, suggerendo che sanremese possa eventualmente continuare a vivere come aggettivo, per indicare ciò che appartiene alla città: una tradizione sanremese, un’attività sanremese, un prodotto sanremese.

Una soluzione semplice, quasi disarmante. E forse proprio per questo capace di mettere in crisi una consuetudine che sembrava intoccabile.

Il ragionamento di Pippione non è arrivato per caso. Nella prima parte del suo intervento, il presidente aveva ricordato le tante attività attraverso le quali la Famija Sanremasca continua a tenere viva la memoria cittadina.

Dalle palme artisticamente intrecciate, offerte ogni anno in occasione della Domenica delle Palme secondo una tradizione che risale al privilegio accordato nel 1586 da papa Sisto V, alle iniziative dedicate all’antica marineria sanremasca; dalla consegna dei fichi fioroni ai canonici di San Siro, gesto simbolico che richiama l’abolizione delle antiche decime, fino alla pubblicazione della rivista di storia e cultura locale e ai concorsi dedicati alla prosa, alla poesia e al dialetto.

Un patrimonio di riti, parole, racconti e consuetudini che il sodalizio tramanda da generazioni e che continua a proporre anche agli studenti delle scuole. Ma qual è, in fondo, lo scopo di questo lavoro?

Pippione lo ha spiegato con tre espressioni che rappresentano la chiave di lettura dell’intero discorso: senso di appartenenza, coesione sociale e amore per la città. Tre obiettivi difficilmente conciliabili con una distinzione tra cittadini di antica e nuova appartenenza.

Perché una comunità può certamente essere orgogliosa delle proprie radici, delle proprie tradizioni e del proprio dialetto, senza per questo trasformare la provenienza familiare in una patente di maggiore o minore sanremaschità. Nel suo intervento, Pippione ha ricordato anche un’altra curiosa disputa cittadina, quella sulla grafia del nome Sanremo, per secoli scritto in modi differenti prima che lo Statuto comunale del 1992 fissasse ufficialmente la denominazione in un’unica parola.

Risolto, almeno sulla carta, il problema di come scrivere Sanremo, resta dunque quello di come chiamare i suoi abitanti. E la proposta del presidente della Famija ha il pregio di non richiedere delibere, referendum o complicate ricerche genealogiche: basterebbe cominciare a considerare sanremaschi tutti coloro che appartengono alla comunità cittadina.