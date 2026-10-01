Si è insediata a Palazzo Garnier Monica Para, nuova segretaria comunale di Bordighera
Sindaco Baldassarre: «Il suo arrivo rappresenta un passaggio importante per il nostro Comune. Il Segretario svolge infatti una funzione fondamentale di garanzia, coordinamento e raccordo tra l’Amministrazione e la struttura dell’Ente»
Bordighera. Si è insediata questa mattina a Palazzo Garnier Monica Para, nuovo segretario comunale della Città di Bordighera. La nuova dirigente è stata accolta dal sindaco Marzia Baldassarre e dagli esponenti dell’amministrazione comunale, dando così ufficialmente avvio al nuovo incarico.
«Diamo il benvenuto alla dottoressa Monica Para, che da oggi assume l’incarico di Segretaria Comunale della Città di Bordighera», ha detto il sindaco Baldassarre. «Il suo arrivo rappresenta un passaggio importante per il nostro Comune. Il Segretario svolge infatti una funzione fondamentale di garanzia, coordinamento e raccordo tra l’Amministrazione e la struttura dell’Ente, contribuendo a tradurre gli indirizzi amministrativi in un’azione concreta, efficace e sempre rispettosa delle regole».
Baldassarre ha quindi sottolineato il metodo di lavoro impostato nei primi mesi di amministrazione «fondato sul dialogo, sulla collaborazione tra gli uffici e sulla valorizzazione delle professionalità presenti nel Comune». E ha aggiunto: «Sono certa che la dottoressa Para, con la sua esperienza e la sua competenza, potrà dare un contributo importante a questo percorso».
Para, 53 anni, originaria di Sanfront, è laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Torino e vanta una lunga esperienza nella pubblica amministrazione. Dopo gli incarichi alla Provincia di Cuneo e all’Arpa Piemonte, ha lavorato per circa dieci anni al Comune di Verzuolo, dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui responsabile dell’area Affari generali, Servizi demografici, Attività produttive, Segreteria e Tributi, oltre a responsabile dell’area finanziaria e vicesegretario.
Dal 2014 è segretario comunale e ha ricoperto incarichi in diversi Comuni del Cuneese. Dal 2019 è segretario comunale di classe II. Attualmente è titolare della convenzione tra Fossano e Bagnolo Piemonte. Nel suo curriculum figurano inoltre incarichi come segretario dell’Unione Montana Valle Varaita, dell’Unione Montana Alpi del Mare e dell’Unione Montana Barge e Bagnolo, oltre al ruolo di segretario del Consorzio BIM del Varaita.
Numerose anche le esperienze in nuclei di valutazione, commissioni di gara e di concorso e come membro esperto per affidamenti di lavori, concessioni e servizi. Nel 2024 ha conseguito l’abilitazione a segretario comunale di fascia A.
A Bordighera Para prende il posto di Matteo Marino e sarà chiamata ad accompagnare l’amministrazione Baldassarre nella gestione amministrativa dell’ente.
«Abbiamo davanti molti progetti e molte sfide per Bordighera – ha concluso il sindaco – e per affrontarli abbiamo bisogno di una macchina comunale sempre più organizzata, efficiente e capace di lavorare come una squadra. Alla dottoressa Para rivolgo quindi, a nome dell’Amministrazione comunale, il più sincero augurio di buon lavoro e il benvenuto nella nostra città».