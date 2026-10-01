Si è insediata a Palazzo Garnier Monica Para, nuova segretaria comunale di Bordighera

Para, 53 anni, originaria di Sanfront, è laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Torino e vanta una lunga esperienza nella pubblica amministrazione. Dopo gli incarichi alla Provincia di Cuneo e all’Arpa Piemonte, ha lavorato per circa dieci anni al Comune di Verzuolo, dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui responsabile dell’area Affari generali, Servizi demografici, Attività produttive, Segreteria e Tributi, oltre a responsabile dell’area finanziaria e vicesegretario.

Dal 2014 è segretario comunale e ha ricoperto incarichi in diversi Comuni del Cuneese. Dal 2019 è segretario comunale di classe II. Attualmente è titolare della convenzione tra Fossano e Bagnolo Piemonte. Nel suo curriculum figurano inoltre incarichi come segretario dell’Unione Montana Valle Varaita, dell’Unione Montana Alpi del Mare e dell’Unione Montana Barge e Bagnolo, oltre al ruolo di segretario del Consorzio BIM del Varaita.

Numerose anche le esperienze in nuclei di valutazione, commissioni di gara e di concorso e come membro esperto per affidamenti di lavori, concessioni e servizi. Nel 2024 ha conseguito l’abilitazione a segretario comunale di fascia A.