Si accorge della sua assenza e dà l’allarme: a Bordighera premiato il gesto di Pinuccia

«In un mondo in cui spesso si corre il rischio di pensare soltanto a se stessi, lei ha dimostrato quanto sia importante guardare, accorgersi e prendersi cura degli altri»

Bordighera. Si è accorta che la vicina di casa non si vedeva da giorni, ha intuito che qualcosa non andava e ha deciso di non ignorare quel campanello d’allarme. Una scelta che ha salvato una vita. Il Comune di Bordighera ha voluto ringraziare la signora Pinuccia, protagonista della vicenda che, nelle scorse settimane, ha portato al salvataggio di una donna colpita da un ictus e trovata grazie all’intervento dei soccorritori.

La donna aveva accusato il malore mentre il figlio era appena partito per le vacanze. Senza l’intervento della vicina, che ha chiesto aiuto dopo essersi accorta della sua prolungata assenza, la situazione avrebbe potuto avere un esito drammatico.

A seguito della segnalazione della consigliera comunale Sandra Silvestri, la polizia locale e gli uffici comunali si sono attivati per rintracciare Pinuccia e manifestarle la riconoscenza dell’amministrazione e della città.

A incontrarla sono stati la consigliera Silvestri, gli assessori Margherita Mariella e Massimiliano Bassi e l’agente di polizia locale Stefania Gismondi. Alla signora è stata consegnata una lettera di ringraziamento, firmata dal sindaco Marzia Baldassarre, dalla consigliera Silvestri, dall’amministrazione comunale e dal Comando di polizia locale.

Nell’occasione, il Comune ha voluto esprimere la propria gratitudine anche ai Vigili del fuoco, all’equipaggio di Ponente Emergenza e alla polizia locale, intervenuti durante le operazioni di soccorso che hanno permesso di raggiungere la donna e prestarle assistenza.

«In un mondo in cui spesso si corre il rischio di pensare soltanto a se stessi, lei ha dimostrato quanto sia importante guardare, accorgersi e prendersi cura degli altri», si legge nella lettera indirizzata a Pinuccia.

Il messaggio sottolinea la sensibilità dimostrata dalla donna, capace di trasformare una preoccupazione in un gesto concreto: «Il suo gesto ha fatto la differenza. Il suo esserci, il suo accorgersi, il suo non essere rimasta indifferente hanno contribuito a salvare una vita».

Un ringraziamento che va oltre la singola vicenda e diventa un invito a riscoprire il valore dei rapporti di vicinato, dell’attenzione verso chi vive accanto e della capacità di chiedere aiuto quando qualcosa sembra non andare.