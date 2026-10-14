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Servizio interforze a Ventimiglia, rimosse tende abusive alle Gianchette
Allontanati nove migranti. Interventi di pulizia e sanificazione dopo la rimozione degli accampamenti
Ventimiglia. É scattato questa mattina il servizio interforze nella zona delle Gianchette, a Ventimiglia, dove sono state rimosse circa quindici tende abusive utilizzate come riparo da migranti presenti nell’area del fiume. Nel corso dell’intervento sono stati allontanati nove irregolari.
L’operazione ha coinvolto la polizia locale, la polizia di Stato, i carabinieri e Teknoservice che, dopo la rimozione delle tende, ha effettuato le operazioni di pulizia e sanificazione dell’area interessata, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni di decoro e igiene della zona.
L’intervento si inserisce nell’ambito delle azioni portate avanti dall’amministrazione comunale per contrastare le situazioni di abusivismo e le condizioni di irregolarità presenti sul territorio, puntando a garantire maggiore decoro urbano e sicurezza.