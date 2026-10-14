Servizio interforze a Ventimiglia, rimosse tende abusive alle Gianchette

Ventimiglia . É scattato questa mattina il servizio interforze nella zona delle Gianchette , a Ventimiglia, dove sono state rimosse circa quindici tende abusive utilizzate come riparo da migranti presenti nell’area del fiume. Nel corso dell’intervento sono stati allontanati nove irregolari.

L’operazione ha coinvolto la polizia locale, la polizia di Stato, i carabinieri e Teknoservice che, dopo la rimozione delle tende, ha effettuato le operazioni di pulizia e sanificazione dell’area interessata, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni di decoro e igiene della zona.