Senzatetto aggredito a Sanremo, Fellegara: «Vicenda gravissima, minore seguito in un contesto protetto»

Sanremo. È emersa a circa dieci giorni di distanza dai fatti, la vicenda dell’aggressione avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 ottobre al Porto vecchio di Sanremo, dove un uomo senza fissa dimora è stato cosparso di liquido infiammabile mentre dormiva e poi dato alle fiamme.

Un episodio gravissimo, che inevitabilmente ha suscitato sconcerto e molte domande. Ma dietro la crudezza del fatto ci sono due storie umane estremamente delicate, sulle quali il riserbo appare oggi più necessario che mai.

Da una parte c’è un minorenne di età inferiore ai 14 anni, ospitato in una casa famiglia e inserito in un percorso di tutela. Un ragazzo che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori attraverso le immagini di videosorveglianza, sarebbe sfuggito al controllo della struttura e avrebbe compiuto il gesto. Dall’altra c’è la vittima, un uomo senza dimora che da qualche tempo frequenta il Porto vecchio e che durante la notte trova riparo nella zona della Marina. Anche la sua è una situazione segnata da una forte fragilità personale e sociale. L’uomo, assistito dai sanitari dell’ospedale di Sanremo subito dopo i fatti, è stato dimesso trascorsi due giorni di cure al Borea per le ferite da ustione riportare alle gambe.

Due condizioni di disagio profondo, dunque, che si sono tragicamente incrociate in una notte di ottobre. Sul caso è intervenuto il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali del Comune di Sanremo, Fulvio Fellegara, dopo le numerose richieste di chiarimenti ricevute nelle ultime ore.

«A fronte del gravissimo episodio avvenuto e delle numerose persone che in queste ore si sono rivolte a me, direttamente e indirettamente, ritengo utile fornire alcune precisazioni, nel rispetto della delicatezza della vicenda e della necessaria riservatezza», afferma Fellegara.

«La mia preoccupazione è profonda, sia per quanto accaduto sia per le problematiche più generali che fanno da sfondo a questo episodio. Seguiamo con la massima attenzione la situazione, di cui si stanno occupando le autorità sanitarie e di polizia competenti».

Il vicesindaco conferma quindi che il minore è oggi seguito all’interno di un percorso protetto: «Il minore è seguito dagli specialisti preposti e si trova in un contesto protetto. Per ragioni di riservatezza non è possibile fornire ulteriori informazioni».

Parole di vicinanza anche per la vittima: «All’uomo aggredito esprimo tutta la mia solidarietà. Dopo le dimissioni ospedaliere, anche nei suoi confronti sono state attivate le misure previste per le persone senza dimora. Considerata l’indagine in corso, non è possibile fornire ulteriori dettagli».

Il quadro che emerge è quindi molto più complesso del singolo episodio di cronaca. Da una parte un giovanissimo già inserito in un percorso di protezione e assistenza, con una difficile situazione familiare alle spalle, dall’altra un adulto senza dimora che vive da tempo ai margini della città. Due situazioni che chiamano in causa, oltre all’attività investigativa, anche il sistema dei servizi sociali e sanitari.

Sul piano giudiziario, trattandosi di un minore di 14 anni, non vi è imputabilità penale. Restano però in corso gli accertamenti delle autorità competenti, in particolare della Procura per i reati minorili di Genova, volti a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e valutare tutti gli aspetti connessi alla vicenda.