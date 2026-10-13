Senza biglietto sull’Intercity, ricercato arrestato alla stazione di Ventimiglia

Ventimiglia. Un controllo di routine presso lo scalo ferroviario di Ventimiglia ha portato all’ arresto di un cittadino straniero colpito da un ordine di carcerazione definitivo . L’intervento è stato eseguito nel pomeriggio di domenica 4 ottobre dagli agenti della Polfer locale con il supporto dei militari dell’Esercito Italiano impiegati nell’operazione “Strade Sicure”.

L’uomo è stato rintracciato lungo il binario 7 mentre tentava di salire, sprovvisto di biglietto, a bordo dell’Intercity 635 diretto a Milano. Condotto negli uffici di Polizia per gli accertamenti e la completa identificazione, dagli archivi è emerso un provvedimento di revoca della sospensione con contestuale ripristino dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.