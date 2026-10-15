Senso vietato in via Bonmoschetto, finisce contro muretto: strada bloccata

L’incidente si è verificato intorno alle 14.30. Dopo l’impatto il veicolo è rimasto fermo in una posizione tale da impedire il passaggio degli altri mezzi, rendendo necessario l’intervento del carro attrezzi per liberare la strada.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Sanremo, impegnata negli accertamenti sulla dinamica e nella gestione della viabilità. Tra gli aspetti da verificare anche la percorrenza contromano del tratto, che potrebbe comportare sanzioni a carico della conducente, una signora di mezz’età residente fuori zona.

Una funzione di fatto ben diversa rispetto a quella originaria e che, secondo i residenti, rende sempre più evidente la necessità di interventi sulla sicurezza e sulla viabilità. Non sarebbe inoltre il primo episodio problematico segnalato nella zona, dove da anni vengono denunciati transiti irregolari e situazioni di pericolo.