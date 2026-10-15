Senso vietato in via Bonmoschetto, finisce contro muretto: strada bloccata
L’incidente nel primo pomeriggio a Sanremo. La vettura ha ostruito completamente la carreggiata in attesa del carro attrezzi. Sul posto la polizia locale
Sanremo. Circolazione completamente bloccata nel primo pomeriggio di oggi in via Bonmoschetto, dove un’automobilista ha imboccato la strada contromano finendo poi per schiantarsi contro uno dei muretti a secco che costeggiano la carreggiata.
L’incidente si è verificato intorno alle 14.30. Dopo l’impatto il veicolo è rimasto fermo in una posizione tale da impedire il passaggio degli altri mezzi, rendendo necessario l’intervento del carro attrezzi per liberare la strada.
Sul posto è intervenuta la polizia locale di Sanremo, impegnata negli accertamenti sulla dinamica e nella gestione della viabilità. Tra gli aspetti da verificare anche la percorrenza contromano del tratto, che potrebbe comportare sanzioni a carico della conducente, una signora di mezz’età residente fuori zona.
L’episodio riporta l’attenzione sulle condizioni di via Bonmoschetto, una strada da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti per la ridotta larghezza della carreggiata, le difficoltà di incrocio tra i veicoli e le criticità legate alla manutenzione. La via, nata sostanzialmente come collegamento a servizio delle abitazioni della zona, viene infatti utilizzata frequentemente anche come percorso alternativo per raggiungere via Padre Semeria, evitando il traffico della Foce.
Una funzione di fatto ben diversa rispetto a quella originaria e che, secondo i residenti, rende sempre più evidente la necessità di interventi sulla sicurezza e sulla viabilità. Non sarebbe inoltre il primo episodio problematico segnalato nella zona, dove da anni vengono denunciati transiti irregolari e situazioni di pericolo.
La circolazione resterà condizionata fino alla completa rimozione del mezzo incidentato.