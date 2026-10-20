Scuola, Russo (FdI): «Approvato piano di dimensionamento scolastico, scelte concrete per territori liguri»

Genova . «L’approvazione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2027-2028 rappresenta un risultato importante, frutto di un percorso di confronto con enti locali, istituzioni scolastiche e territori. Un provvedimento che risponde alle esigenze delle comunità liguri, garantendo un’organizzazione scolastica efficiente e un’offerta formativa sempre più vicina alle nuove generazioni».

«Tra le novità previste figurano una nuova scuola secondaria di primo grado a Villanova d’Albenga, nuove scuole dell’infanzia nel Genovese e nell’Imperiese e percorsi formativi legati ai settori tecnologico, informatico, logistico e agroalimentare. Ringrazio la vicepresidente e assessore regionale Simona Ferro per il lavoro svolto e per l’attenzione dimostrata alle esigenze dei territori. La scuola merita scelte responsabili e concrete, nell’interesse degli studenti, delle famiglie e del futuro della nostra regione», conclude Russo.