Scuola media di Roverino, ammesso al finanziamento nuovo intervento dal 70 mila euro

Ventimiglia. Con nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stato ammesso a finanziamento, per un importo di 70 mila euro, il progetto per i lavori di adeguamento elettrico e antincendio della scuola media di Roverino. Il finanziamento si aggiunge ai 1,7 milioni di euro ottenuti di recente per l’efficientamento energetico della scuola.

«Sono risorse importanti per la scuola media di Roverino, finanziamenti che, nel loro complesso, non erano mai stati ottenuti per i nostri istituti scolastici. A distanza di appena una settimana dal risultato sull’efficientamento energetico, questo nuovo finanziamento conferma la capacità dell’Amministrazione di progettare, candidare interventi e attrarre risorse», dichiarano il sindaco, Flavio Di Muro, e il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Marco Agosta.

Il progetto prevede una verifica approfondita dell’impianto elettrico, con controlli sui quadri e sui centralini, sulle linee e sui circuiti, sulle protezioni differenziali e sull’impianto di messa a terra. Saranno verificate inoltre prese, interruttori, punti di comando e apparecchi di illuminazione, compresa quella di emergenza. Eventuali anomalie saranno corrette e i componenti deteriorati o non più idonei sostituiti, con prove strumentali e collaudo finale.