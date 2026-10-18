Scontro tra auto e moto a Imperia, motociclista sbalzato in una fascia: recuperato dai Vigili del fuoco
18 ottobre 2026 | 17:45
Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso Drago che ha trasportato il ferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure
Imperia. Un uomo è rimasto ferito nello scontro tra un’auto e la sua moto, avvenuto poco dopo le 16 in via Nazionale, a Imperia. In seguito all’impatto, il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito in una fascia, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per recuperarlo.
Una volta riportato sulla strada, l’uomo è stato affidato al personale sanitario, che lo ha stabilizzato.
Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso Drago dei Vigili del fuoco, che ha trasportato il ferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.