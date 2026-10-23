Santo Stefano al Mare si aggiudica il bando Pelagos Coast Network

Santo Stefano al Mare. Importante risultato per il Comune di Santo Stefano al Mare, che si è aggiudicato il finanziamento previsto dal bando “Pelagos Coast Network – Comunità costiere per la conservazione dei mammiferi marini del Santuario”, risultando l’unico ente del Ponente ligure tra gli assegnatari delle risorse.

Un riconoscimento significativo che premia la capacità progettuale dell’Amministrazione comunale e il lavoro di collaborazione sviluppato con i Comuni di San Lorenzo al Mare e Costarainera, insieme a Delfini del Ponente APS, Eureka Cooperativa Sociale e ASD Culturale Arma Pesca.

Il progetto si propone di rafforzare la tutela, la conoscenza e la valorizzazione del Santuario Pelagos, attraverso la costruzione di una rete territoriale capace di coinvolgere amministrazioni pubbliche, associazioni, scuole, operatori del mare, cittadini e mondo della ricerca.

L’iniziativa prevede un programma articolato di attività che integrano divulgazione scientifica, educazione ambientale, monitoraggio e partecipazione attiva della comunità, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza dell’importanza della conservazione dei mammiferi marini e dell’ecosistema del Santuario.

Tra le principali azioni previste figurano la realizzazione di centri permanenti di divulgazione, la formazione degli operatori e dei fruitori del mare, l’attivazione di percorsi di citizen science, che consentiranno ai cittadini di contribuire direttamente alla raccolta di informazioni e al monitoraggio dell’ambiente marino, e la produzione di dati scientifici utili alla conoscenza e alla gestione del territorio.

Un ruolo centrale sarà svolto da Delfini del Ponente APS, che garantirà il supporto tecnico-scientifico alle attività, in collaborazione con gli altri partner coinvolti. Il progetto punta a creare una rete stabile di collaborazione tra le comunità costiere, capace di proseguire nel tempo e di trasformare la tutela ambientale in un’opportunità di crescita culturale, educativa e di valorizzazione sostenibile del territorio.

«L’esito di questo bando rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità – dichiara Remo Ferretti, consigliere delegato all’Ambiente del Comune di Santo Stefano al Mare –. Essere l’unica realtà del Ponente ligure ad aver ottenuto questo finanziamento è un riconoscimento importante della qualità del progetto presentato e della capacità di lavorare insieme per obiettivi condivisi. Non si tratta soltanto di aver intercettato nuove risorse, ma di aver costruito un’iniziativa concreta che mette al centro la tutela del nostro mare, la conoscenza scientifica e il coinvolgimento delle nuove generazioni. Il Santuario Pelagos rappresenta un patrimonio ambientale straordinario e abbiamo il dovere di contribuire attivamente alla sua salvaguardia. Questo risultato dimostra come la collaborazione tra amministrazioni, associazioni e realtà del territorio possa tradursi in opportunità importanti per tutta la comunità».