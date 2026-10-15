Santo Stefano al Mare, l’educazione alimentare al centro dell’Autunno Culturale

Santo Stefano al Mare. La dietista Clara De Maria incontra il pubblico per affrontare il tema del rapporto tra alimentazione, crescita e benessere dei più giovani.

Prosegue il calendario di appuntamenti dell’Autunno Culturale 2026, la rassegna promossa dal Comune di Santo Stefano al Mare, con un incontro dedicato all’educazione alimentare e al benessere di bambini e adolescenti.

Sabato 17 ottobre, alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare, la dottoressa Clara De Maria, dietista che si occupa di nutrizione dal 2005, presenterà il suo libro “Mamma, non mettermi a dieta!”, pubblicato da Edizioni San Paolo.

Il volume, rivolto a genitori ed educatori, propone una riflessione sull’importanza di costruire fin dall’infanzia un rapporto equilibrato e sereno con il cibo e con il proprio corpo, superando la logica delle restrizioni alimentari e spostando l’attenzione dal peso al benessere complessivo della persona.

Attraverso un approccio gentile e non prescrittivo, l’autrice affronta situazioni concrete della quotidianità familiare, offrendo spunti di riflessione e indicazioni pratiche per accompagnare i più giovani verso una maggiore consapevolezza alimentare. Dalla gestione dei pasti alle abitudini a tavola, fino al ruolo degli adulti nella costruzione di comportamenti equilibrati, il libro invita a considerare l’alimentazione non soltanto come una questione nutrizionale, ma anche come un momento di relazione, educazione e condivisione.

“Con l’Autunno Culturale vogliamo offrire occasioni di incontro e approfondimento su temi che riguardano da vicino la vita quotidiana delle persone e delle famiglie – dichiara Federico Corradi, consigliere comunale delegato al Turismo e alle Manifestazioni – L’educazione alimentare, soprattutto durante la crescita, è un argomento di grande attualità che coinvolge non soltanto la salute, ma anche il rapporto con sé stessi e con gli altri. La presentazione del libro della dottoressa De Maria rappresenta un’opportunità per riflettere, confrontarsi e acquisire maggiore consapevolezza su un tema importante per il benessere delle nuove generazioni.”

L’incontro sarà anche un’occasione per approfondire alcuni interrogativi ricorrenti nell’educazione alimentare dei più piccoli: è giusto insistere perché un bambino finisca tutto ciò che ha nel piatto? È utile utilizzare il cibo come premio? Come favorire abitudini sane senza trasformare il momento del pasto in una fonte di tensione?

L’appuntamento si inserisce nel programma dell’Autunno Culturale 2026, che attraverso incontri con autori, conferenze e momenti di approfondimento conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione della cultura e della partecipazione.