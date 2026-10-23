Santo Stefano al Mare, il progetto di Marina degli Aregai torna in consiglio dopo quasi quarant’anni

Santo Stefano al Mare. Il completamento delle opere di urbanizzazione del porto Marina degli Aregai, con la modifica degli accordi sottoscritti nel 1988, approda in consiglio comunale 38 anni dopo. È uno degli argomenti principali della seduta convocata per martedì 27 ottobre alle 19.30. Al centro della discussione ci sarà la variante relativa alla zona L2 del piano particolareggiato dell’approdo turistico, una pratica che affonda le proprie radici negli anni Ottanta e torna all’esame dell’assemblea cittadina. La proposta, presentata dalla società Marina degli Aregai S.r.l., riguarda gli interventi ancora da realizzare e la conseguente revisione degli impegni assunti con la convenzione originaria. Il progetto è stato predisposto dall’architetto Marco Filippo Alborno di Bordighera.

La novità principale consiste nella sostanziale eliminazione delle volumetrie inizialmente previste, accompagnata dall’individuazione delle aree da cedere al comune nell’ambito delle opere di urbanizzazione. Una scelta che ridimensiona le possibilità edificatorie e ridefinisce l’utilizzo degli spazi interessati. Secondo quanto riportato nella relazione tecnico-illustrativa, il precedente assetto risulta ancora efficace e suscettibile di modifiche. La documentazione aggiornata, trasmessa il 20 dicembre 2024, aveva già ricevuto un primo parere favorevole di indirizzo dalla giunta con la deliberazione del 13 marzo 2025. Il passaggio in aula riguarda quindi l’adozione delle nuove disposizioni e l’adeguamento della convenzione, necessario per ridefinire gli obblighi della società.

Sul fronte politico, cinque dei dieci punti all’ordine del giorno sono stati richiesti dalla minoranza. Quattro interrogazioni presentate dal gruppo Rinascita affrontano altrettante questioni del territorio: le criticità della rete fognaria, la situazione del rio Santa Caterina, le panchine della passeggiata a mare e la pulizia di griglie e tombini. L’ultima iniziativa dell’opposizione riguarda l’istituzione delle commissioni consiliari permanenti, ai sensi dell’articolo 12 dello statuto comunale. La richiesta interessa l’organizzazione dei lavori dell’assemblea e gli strumenti a disposizione degli eletti per approfondire le pratiche amministrative.