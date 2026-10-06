Sanremo, via libera all’esenzione della tassa di soggiorno per gli addetti ai lavori durante il Festival

Tra gli altri temi discussi, la programmazione della campagna promozionale per il periodo natalizio, e l’attribuzione di contributi aggiuntivi per il Premio Tenco e il Diritto umanitario

Sanremo. Si è riunito questa mattina, presso Palazzo Bellevue, il Tavolo del Turismo, un incontro operativo guidato dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, che ha visto la partecipazione non solo dei dirigenti del settore, bensì anche dei rappresentanti delle associazioni di categoria locali. Un confronto nato per fare il punto sui grandi appuntamenti in arrivo nella Città dei fiori, nonché sulle strategie di promozione territoriale per i prossimi mesi.

Al centro del dibattito, una proposta avanzata direttamente dall’assessore che guarda da vicino al periodo più caldo della stagione sanremese: l’esenzione della tassa di soggiorno per le maestranze Rai e per i discografici durante la settimana del Festival di Sanremo, iniziativa che ha incassato l’ok unanime del tavolo istituzionale. Per renderla operativa a tutti gli effetti, gli uffici comunali dovranno mettersi al lavoro per definire la struttura di un’autocertificazione mirata, strumento indispensabile per accedere all’agevolazione e snellire le procedure burocratiche a carico delle strutture ricettive.

Archiviata la parentesi legata alla kermesse canora, la discussione si è subito spostata sulla programmazione della campagna promozionale per il periodo natalizio. L’obiettivo dell’amministrazione è intercettare i flussi turistici di prossimità attraverso una pianificazione mirata che coinvolgerà principalmente il Nord Italia, la Francia – dove verrà posta maggiore attenzione rispetto allo scorso anno – la Svizzera e la Germania, mercati chiave e storicamente strategici per il turismo ponentino anche nei mesi invernali.