Sanremo Urban Downhill, Parodi vola nelle qualifiche: terzo il padrone di casa Dennis Tondin

Ma a far sorridere gli appassionati di casa è soprattutto il risultato di Dennis Tondin, atleta della Sanremo Freeride, che ha chiuso la giornata con uno straordinario terzo posto assoluto, confermandosi tra i protagonisti della manifestazione in attesa della gara decisiva di domani. La prima giornata di competizione, accompagnata da uno splendido sole autunnale e da una buona presenza di pubblico lungo il percorso, ha offerto un confronto serratissimo nelle posizioni di vertice. Alle spalle di Parodi si è classificato Maurizio Barnato, della 22 Bike Workshop ASD, che ha completato la discesa in 1’57”666, appena 1 secondo e 2 millesimi più lento del leader.

Terza posizione per Tondin, che ha fatto registrare 1’58”764, contenendo il distacco dalla vetta in appena 2 secondi e 100 millesimi. Ai piedi del podio provvisorio si è piazzato Samuel Petrolillo, dell’ASD Pedale Canellese, quarto in 1’59”790, seguito dal francese Cedric Martin, della Blausasc VTT 06, quinto in 1’59”846. Appena 56 millesimi separano i due concorrenti, a conferma dell’equilibrio che caratterizza la parte alta della classifica. Sesta posizione per Mattia Guglielmi, con il tempo di 2’00”529, mentre lo spagnolo Oriol Alcala Ferrarons, della Cyclosphera Gravity, si è classificato settimo in 2’00”650. A completare le prime dieci posizioni sono Matteo Fabac, ottavo in 2’00”825, Valerio Renato Camozzi, nono in 2’02”375, e Samuele Mistretta, decimo in 2’03”087.

I primi sette concorrenti sono racchiusi in meno di quattro secondi, un margine che lascia aperta la sfida in vista della manche decisiva di domenica. Particolarmente incoraggiante il bilancio degli atleti delle società del Ponente ligure, capaci di piazzare diversi rappresentanti nelle posizioni più interessanti della classifica. Oltre al terzo posto di Tondin, la Sanremo Freeride festeggia infatti il quindicesimo piazzamento di Lorenzo Rao, autore di una discesa in 2’04”171, e il sedicesimo di Matteo Botto, che ha fermato il cronometro su 2’04”263. Appena 92 millesimi separano i due compagni di squadra.

Subito dietro, in diciottesima posizione, figura Giacomo Pacini, dell’UC Imperia Raineri, con il tempo di 2’04”986. Un risultato che porta un altro atleta di una società della provincia di Imperia tra i primi venti della competizione. Tra gli altri piazzamenti delle formazioni locali figurano quello di Lorenzo Oda, della Ponente Gravity Team, venticinquesimo in 2’08”432, e di Luca Cragnolini, della SBS ASD, ventinovesimo in 2’10”481. Per la Sanremo Freeride sono inoltre arrivati il trentatreesimo posto di Vladyslav Dovhan in 2’11”840, il quarantatreesimo di Romeo Fantino in 2’14”409 e il sessantaquattresimo di Alice Leone in 2’22”460. Nella classifica figurano anche Pierluigi Puglia, trentanovesimo in 2’13”362, e Andrea Angelillo, cinquantaduesimo in 2’18”393, entrambi della SBS ASD.

Da segnalare anche la prestazione di Jessica Bormolini, trentacinquesima assoluta con il tempo di 2’12”628, davanti, tra le altre atlete presenti nella classifica generale, a Zaira Shah, cinquantaquattresima in 2’18”918. Nel complesso, la graduatoria delle qualificazioni comprende 92 concorrenti con un tempo registrato, a testimonianza della partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Sanremo Bike School sotto il coordinamento di Fabio Carota. Una giornata iniziata già in mattinata con le prove lungo il tracciato che dalla strada Mulattiera San Romolo, alle spalle del Santuario della Madonna della Costa, scende attraverso la città vecchia fino al traguardo di piazza Muccioli. A richiamare l’attenzione degli spettatori sono stati soprattutto alcuni dei passaggi più spettacolari dell’edizione 2026, a cominciare dal salto all’altezza della piazzetta dell’Annunziata, studiato per evitare il transito delle biciclette sull’antico sagrato della Madonna della Costa.

Poco più avanti, un altro dei punti maggiormente apprezzati dal pubblico: il nuovo passaggio nei riqualificati giardini Regina Elena, dove i concorrenti affrontano un salto scenografico in corrispondenza della fontana. Da qui il percorso prosegue tra le scalinate e i vicoli della Pigna, mettendo alla prova precisione, coraggio e capacità di controllo della bicicletta. Quest’anno la posta in palio è particolarmente significativa. Il vincitore della Sanremo Urban Downhill conquisterà infatti un posto al Red Bull Cerro Abajo di Genova 2027, una delle competizioni internazionali di riferimento per la downhill urbana, dove potrà confrontarsi con alcuni dei migliori specialisti della disciplina. Domani, domenica 1° novembre, il programma prevede gli ultimi allenamenti dalle 9.30 alle 11.30, seguiti dalla sessione riservata agli atleti Elite fino alle 12.30. Alle 14.30 scatterà la manche decisiva, mentre le premiazioni sono previste alle 16.30 in piazza Muccioli.

Parodi partirà con il miglior riferimento cronometrico, ma il vantaggio ridotto sugli inseguitori e la presenza del sanremese Tondin nelle primissime posizioni promettono una finale combattuta. Dopo le qualificazioni di oggi, il verdetto è ancora tutto da scrivere: sulle scalinate della Pigna, domani, si deciderà il vincitore della Sanremo Urban Downhill 2026.