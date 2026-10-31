Sanremo Urban Downhill, i biker volano sopra la fontana dei Regina Elena

Sanremo. Una Sanremo baciata dal sole, il fascino senza tempo della Pigna e le prime spettacolari acrobazie sulle due ruote. È iniziata questa mattina, nel migliore dei modi, l’undicesima edizione della Sanremo Urban Downhill, la competizione di mountain bike che per un intero fine settimana trasforma i carrugi, le scalinate e gli scorci più caratteristici della città vecchia in un circuito di discesa ad alta velocità.

E lo spettacolo, nonostante si trattasse soltanto delle prime prove ufficiali in vista delle qualificazioni del pomeriggio, non si è fatto attendere. I biker hanno cominciato a prendere confidenza con il tracciato, affrontando salti, curve e ostacoli artificiali sotto gli occhi dei primi curiosi e appassionati, richiamati dal rumore delle biciclette sulle scalinate e dalle evoluzioni degli atleti. A offrire le immagini più suggestive della mattinata è stata soprattutto la parte alta del centro storico, dove il percorso prende il via da strada Mulattiera San Romolo, all’altezza di Villa Terralba di Calvino, alle spalle del Santuario della Madonna della Costa, prima di immergersi nel dedalo di vicoli della Pigna.

Proprio qui si concentrano alcuni dei passaggi più spettacolari dell’edizione 2026. Il primo è quello all’altezza della piazzetta dell’Annunziata, dove una struttura artificiale permette ai concorrenti di affrontare un salto particolarmente scenografico. Il tracciato è stato opportunamente deviato verso la sede stradale, evitando così il passaggio delle mountain bike sull’antico sagrato della Madonna della Costa, uno dei luoghi di maggiore valore storico e religioso della città, per il quale da ultimo la Famija Sanremesca aveva chiesto rispetto. Poco più avanti, un’altra delle principali novità di quest’anno: il passaggio all’interno dei riqualificati giardini Regina Elena, dove il percorso è stato disegnato per sfruttare la presenza della nuova fontana, trasformata per l’occasione nella cornice di uno dei salti più suggestivi della competizione.

Un colpo d’occhio particolarmente riuscito, con le biciclette che si sollevano da terra sullo sfondo dei giardini e del panorama cittadino. Un passaggio che già durante gli allenamenti ha attirato l’attenzione di chi si trovava nella zona, regalando una prima anticipazione delle immagini che caratterizzeranno le discese cronometrate. È proprio questa la particolarità della Urban Downhill sanremese: portare una disciplina abitualmente praticata lungo i pendii di montagna nel cuore di un centro storico medievale, sfruttandone dislivelli, scalinate, passaggi angusti e cambi di pendenza. Un percorso che richiede precisione assoluta nella guida, ma che offre anche un’occasione insolita per ammirare la Pigna da una prospettiva completamente diversa.

L’edizione 2026, organizzata dalla Sanremo Bike School sotto il coordinamento di Fabio Carota, rappresenta inoltre un importante salto di qualità per la manifestazione. Per la prima volta, infatti, il vincitore della gara sanremese conquisterà un posto al Red Bull Cerro Abajo di Genova 2027, una delle competizioni internazionali più prestigiose della specialità, dove potrà confrontarsi con alcuni dei migliori interpreti mondiali della downhill urbana. Una prospettiva che ha contribuito a far crescere ulteriormente l’interesse attorno alla manifestazione, tanto che i posti disponibili sono andati esauriti nell’arco di appena due giorni dall’apertura delle iscrizioni. Il regolamento prevede un massimo di 80 concorrenti per la gara e 20 partecipanti alla categoria promozionale e-bike.

Dopo gli allenamenti di questa mattina, il programma di sabato 31 ottobre prosegue con una sessione riservata agli atleti Elite dalle 13 alle 14, mentre alle 15 scatterà la manche di qualificazione, primo confronto diretto con il cronometro. La giornata decisiva sarà però quella di domani, domenica 1° novembre. Al mattino sono previste ulteriori sessioni di allenamento, dalle 9.30 alle 11.30, seguite dalle prove riservate agli Elite fino alle 12.30. Alle 14.30 il via alla gara, lungo un tracciato di circa un chilometro e mezzo che dalla Madonna della Costa scenderà attraverso i vicoli della Pigna fino al traguardo di piazza Muccioli, dove alle 16.30 sono in programma le premiazioni. Intanto, nella mattinata di oggi, lo spettacolo ha già avuto inizio.