Sanremo, una festa sul Monte Bignone per celebrare Tutti i Santi

Cultura e Spettacolo

La diocesi di Ventimiglia-Sanremo invita studenti delle medie, superiori e universitari a un’escursione tra natura e condivisione. Iscrizioni entro il 27 ottobre

Sanremo. Un’escursione sul Monte Bignone per celebrare la festa di Tutti i Santi, tra natura, amicizia e momenti di condivisione. È la proposta della diocesi di Ventimiglia-Sanremo rivolta ai ragazzi delle scuole medie, superiori e agli studenti universitari, invitati a trascorrere insieme la giornata di sabato 31 ottobre.

«Scegli la luce, vieni sul monte!» è lo slogan dell’iniziativa, che propone un’alternativa per la vigilia della ricorrenza religiosa, attraverso un’esperienza all’aria aperta e un’occasione di incontro tra giovani. Il ritrovo è fissato alle 10 a San Romolo, da dove i partecipanti partiranno a piedi lungo il sentiero che conduce alla vetta del Monte Bignone. Una volta raggiunta la cima, spazio al pranzo in compagnia: ciascuno dovrà portare il proprio panino, mentre gli organizzatori prepareranno carne alla brace. Il contributo richiesto è di 10 euro a persona.

Il rientro a San Romolo è previsto per le 17. L’appuntamento, intitolato «Tutti i Santi – Festa in montagna», punta a coinvolgere le nuove generazioni in un percorso che unisce attività fisica, socialità e riflessione sul significato della santità, vissuta come esperienza accessibile a tutti e non riservata a pochi.