Sanremo, toto-nomi per il “Prima Festival”, spuntano i The Jackal per la fascia post Tg

Sanremo. Nonostante il calendario ricordi che mancano ancora quattro mesi all’apertura ufficiale del Festival di Sanremo 2027, la macchina organizzativa e mediatica della kermesse canora più attesa d’Italia non accenna a fermarsi. Tra voci di corridoio e indiscrezioni che continuano a rincorrersi, a tenere banco in queste ore sono i primi tasselli destinati a comporre il mosaico delle trasmissioni che ruotano intorno al Festival.

In particolare, il mirino è puntato sul “Prima Festival“, la vetrina in onda subito dopo il Tg1 che accompagna i telespettatori attraverso i retroscena, le interviste e i preparativi della settimana sanremese. Stando a quanto riportato in esclusiva su “Chi” dal giornalista Giuseppe Candela, il neodirettore artistico Stefano De Martino avrebbe già le idee piuttosto chiare: la sua scelta per la striscia quotidiana sarebbe ricaduta sui The Jackal, il seguitissimo e irriverente gruppo comico partenopeo.

Per la crew napoletana non si tratterebbe affatto di un esordio assoluto nelle dinamiche festivaliere. I loro volti, infatti, hanno già incrociato più volte il cammino della kermesse con ottimi riscontri di pubblico. Ciro Priello ha già padroneggiato proprio i tempi televisivi del “Prima Festival” nel 2022, mentre Aurora Leone è stata tra i volti protagonisti dell’ultimo “Dopo Festival”, affiancando Nicola Savino. E poi c’è Fru che, dal canto suo, ha già regalato momenti virali sul palco dell’Ariston nel 2025, comparendo nelle inedite vesti di “ballerino” durante l’esibizione dei The Kolors.