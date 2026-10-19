L'indiscrezione|
Sanremo, toto-nomi per il “Prima Festival”, spuntano i The Jackal per la fascia post Tg
Ciò confermerebbe la linea targata De Martino, attenta ai linguaggi contemporanei, all’ironia e al forte impatto sul pubblico giovane dei social
Sanremo. Nonostante il calendario ricordi che mancano ancora quattro mesi all’apertura ufficiale del Festival di Sanremo 2027, la macchina organizzativa e mediatica della kermesse canora più attesa d’Italia non accenna a fermarsi. Tra voci di corridoio e indiscrezioni che continuano a rincorrersi, a tenere banco in queste ore sono i primi tasselli destinati a comporre il mosaico delle trasmissioni che ruotano intorno al Festival.
In particolare, il mirino è puntato sul “Prima Festival“, la vetrina in onda subito dopo il Tg1 che accompagna i telespettatori attraverso i retroscena, le interviste e i preparativi della settimana sanremese. Stando a quanto riportato in esclusiva su “Chi” dal giornalista Giuseppe Candela, il neodirettore artistico Stefano De Martino avrebbe già le idee piuttosto chiare: la sua scelta per la striscia quotidiana sarebbe ricaduta sui The Jackal, il seguitissimo e irriverente gruppo comico partenopeo.
Per la crew napoletana non si tratterebbe affatto di un esordio assoluto nelle dinamiche festivaliere. I loro volti, infatti, hanno già incrociato più volte il cammino della kermesse con ottimi riscontri di pubblico. Ciro Priello ha già padroneggiato proprio i tempi televisivi del “Prima Festival” nel 2022, mentre Aurora Leone è stata tra i volti protagonisti dell’ultimo “Dopo Festival”, affiancando Nicola Savino. E poi c’è Fru che, dal canto suo, ha già regalato momenti virali sul palco dell’Ariston nel 2025, comparendo nelle inedite vesti di “ballerino” durante l’esibizione dei The Kolors.
La scelta dei The Jackal confermerebbe la linea targata De Martino, attenta ai linguaggi contemporanei, all’ironia e al forte impatto sul pubblico giovane dei social. Naturalmente, al momento si tratta di indiscrezioni non ancora ufficializzate. Nel corso delle prossime settimane, man mano che ci si avvicinerà al nuovo anno, il quadro delle presenze, dei co-conduttori e delle novità del Festival 2027 andrà gradualmente a delinearsi con maggiore chiarezza.