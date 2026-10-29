Sanremo, sport inclusivo e Baby Pit Stop: doppio intervento per disabilità e mamme

È il primo dei due provvedimenti approvati ieri dalla giunta su proposta dell’assessorato ai Servizi sociali del vicesindaco Fulvio Fellegara, in una seduta nella quale Palazzo Bellevue ha affiancato al nuovo servizio per la prima infanzia anche il sostegno a due progetti di sport inclusivo rivolti in particolare a bambini e ragazzi con disabilità. Per il Baby Pit Stop il Comune parte da una struttura già predisposta. All’interno di Spazio 099 esistono infatti un ambiente destinato all’allattamento e un fasciatoio per il cambio del pannolino. La giunta ha quindi formalizzato l’adesione al programma promosso da Unicef, prevedendo di integrare lo spazio con le caratteristiche e il materiale informativo necessari. L’operazione non comporta nuovi costi per Palazzo Bellevue.

L’importanza della scelta sta soprattutto nella collocazione. Spazio 099 nasce infatti come Centro per le Famiglie, cioè come luogo stabile nel quale concentrare ascolto, orientamento, sostegno alla genitorialità e servizi rivolti a bambini, ragazzi e nuclei familiari. Il Baby Pit Stop aggiunge adesso una funzione estremamente pratica, accessibile anche per chi si trova semplicemente in centro con un neonato. E per Sanremo si tratta, in realtà, di un ritorno. Un punto dedicato all’allattamento era già stato realizzato anni fa all’interno del Palafiori, con uno spazio attrezzato per consentire alle mamme di fermarsi e occuparsi dei propri bambini. Quel servizio era stato però successivamente dismesso e non era stato sostituito da una soluzione analoga altrettanto centrale. L’apertura nello Spazio 099 va quindi a colmare un vuoto rimasto aperto, con una differenza sostanziale: questa volta il Baby Pit Stop viene inserito direttamente all’interno di una struttura comunale nata specificamente per diventare un presidio permanente per le famiglie.

Il secondo capitolo della giornata riguarda invece lo sport inclusivo. La giunta ha approvato due progetti presentati dalla Sanremese Softball Asd: “ritmicaMENTE” e “Five on five – Baseball5 for All Abilities”, entrambi finalizzati a promuovere inclusione, socializzazione e partecipazione attraverso attività sportive adattate alle differenti capacità dei partecipanti. Le iniziative erano già state sottoposte al Tavolo permanente sulla disabilità, del quale la società sportiva fa parte. Per “ritmicaMENTE” il Comune riconoscerà un contributo complessivo massimo di 4.840 euro: 4.340 serviranno a coprire integralmente i costi del progetto, comprendendo supporto educativo, attività condotte da un istruttore abilitato e coordinamento, mentre altri 500 euro permetteranno di sostenere le quote di partecipazione di un massimo di dieci bambini e ragazzi appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio economico. Diverso il meccanismo previsto per “Five on Five”. Il progetto ha un valore complessivo di 9.980 euro, sostenuto per la parte principale dalla stessa Sanremese Softball. Palazzo Bellevue interverrà con un contributo massimo di 500 euro, anche in questo caso destinato a coprire le quote di partecipazione di un massimo di dieci giovani appartenenti a famiglie economicamente fragili. Complessivamente l’impegno massimo del Comune per i due progetti ammonta quindi a 5.340 euro.

La collaborazione con la Sanremese Softball si inserisce in un percorso che negli ultimi mesi ha visto il diamante di Pian di Poma diventare terreno di sperimentazione anche per forme di sport rivolte alle persone con disabilità. Proprio nel corso dell’anno sono state organizzate a Sanremo iniziative dedicate al baseball per ciechi e ipovedenti, con dimostrazioni e appuntamenti finalizzati a far conoscere una disciplina nella quale orientamento, suono e collaborazione consentono di superare la disabilità visiva. Il nuovo progetto Baseball5 prosegue idealmente quella strada, allargando ulteriormente il tema dell’accessibilità allo sport. «Con questi due provvedimenti proseguiamo nel percorso di costruzione di una città sempre più attenta all’inclusione e ai bisogni delle persone, – spiega il vicesindaco Fellegara -. Da un lato sosteniamo, attraverso la collaborazione con Sanremese Softball, progetti che permettono anche ai bambini e ai ragazzi con disabilità di avvicinarsi allo sport, perché lo sport deve essere un’opportunità per tutti«.

«Dall’altro, con l’istituzione del Baby Pit Stop UNICEF presso il nostro Centro per le Famiglie Spazio 099, offriamo alle mamme e ai genitori un luogo accogliente dove allattare, cambiare i propri bambini e trovare un punto di riferimento. Sono due interventi diversi, ma uniti dalla stessa idea: una città inclusiva è una città che sa riconoscere i bisogni delle persone e costruire risposte concrete. È anche attraverso questi piccoli ma importanti passi che vogliamo rendere il centro di Sanremo sempre più accessibile, accogliente e vicino alle famiglie».