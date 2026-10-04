Sanremo si veste dei colori del mondo: musica e folklore conquistano il centro

Sanremo. Costumi tradizionali, musica, danze e tanti sorrisi hanno animato questa mattina il centro di Sanremo, trasformando per alcune ore le vie della città in un piccolo palcoscenico internazionale.

Protagonisti sono stati i gruppi folkloristici arrivati da diverse parti del mondo per il World Folklore Festival “Côte d’Azur”, manifestazione internazionale dedicata alle tradizioni popolari e alla cultura attraverso la musica e la danza. Il festival, giunto alla sua nona edizione, coinvolge in questi giorni diverse località della Riviera e della Costa Azzurra, tra cui Sanremo, Cannes e Diano Marina.

A Sanremo i gruppi hanno dato vita alle prime esibizioni nel cuore della città, davanti al teatro Ariston, attirando l’attenzione di residenti e turisti. Costumi coloratissimi, strumenti musicali e coreografie hanno regalato un’atmosfera particolare a una domenica mattina di ottobre.

Poi il momento più atteso: la parata lungo via Matteotti e nell’isola pedonale, con i gruppi che hanno attraversato il centro tra musica, danze e applausi. Una sfilata che ha coinvolto anche il pubblico, con numerose persone che si sono fermate a fotografare i partecipanti e a immortalare i costumi tradizionali.

Un incontro tra culture che ha portato nel cuore della Città dei Fiori un assaggio delle tradizioni popolari di Paesi lontani, in un clima festoso e colorato.