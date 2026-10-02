Sanremo si affida al Politecnico di Milano: 35 studenti ridisegneranno sette aree strategiche della città

Parte la collaborazione triennale tra Palazzo Bellevue e il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani. Primo banco di prova un semestre di lavoro su piazza Colombo, ex Macello, vecchia stazione, serre dismesse e altri luoghi in attesa di trasformazione. Donzella: «Non progetti esecutivi, ma scenari e visioni per immaginare la Sanremo di domani»

Sanremo. Trentacinque futuri architetti, cinque docenti e altrettanti tutor chiamati a guardare Sanremo con occhi nuovi e a immaginare come potrebbero cambiare sette aree strategiche della città. Prende forma concreta la collaborazione appena avviata tra il Comune e il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, dopo l’approvazione da parte della giunta Mager della convenzione destinata a creare un vero e proprio laboratorio di progettazione urbana dedicato alla città.

La prima fase è partita questa mattina a Palazzo Bellevue, dove l’assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici Massimo Donzella ha ricevuto studenti, docenti e tutor del Politecnico, prima dei sopralluoghi nelle aree che diventeranno oggetto delle esercitazioni progettuali. Presenti anche la consigliera comunale Alessandra Pavone, la responsabile dell’ufficio progettazione, l’architetto Giulia Barone, e il dirigente del settore Lavori pubblici, l’ingegnere Giambattista Miceli, che da ex studente laureato al Politecnico si è commosso profondamente guardando i giovani in sala.

L’accordo con Milano era stato formalizzato dalla giunta comunale nei giorni scorsi. La convenzione ha una durata di tre anni dalla sottoscrizione, è rinnovabile e al momento non comporta oneri economici per il Comune. Potranno però essere successivamente sottoscritti specifici accordi attuativi per singoli obiettivi, anche con eventuali impegni finanziari da approvare separatamente.

Il primo risultato è già molto più concreto rispetto alla cornice generale iniziale. Per un intero semestre 35 studenti dell’ultimo anno del corso di Architettura, impegnati nel Laboratorio Tematico di Progetto Urbano, lavoreranno sul futuro di sette luoghi sanremesi in attesa di trasformazione. Il percorso sarà seguito da cinque docenti e cinque tutor e coordinato dalla professoressa Laura Montedoro.

Tra le aree individuate figurano piazza Colombo, l’ex Macello, l’area della vecchia stazione ferroviaria e le serre dismesse. Sono luoghi molto differenti tra loro per posizione, storia e condizioni attuali, ma accomunati dalla possibilità di diventare altrettanti casi di studio per ragionare sul futuro urbanistico di Sanremo. Non bisogna però aspettarsi, alla fine del semestre, progetti esecutivi pronti per andare in gara. È lo stesso Donzella a precisare quale sarà la funzione del laboratorio. «L’Amministrazione comunale guarda con interesse ad un lavoro che non produce progetti esecutivi ma scenari e visioni capaci di mettere a fuoco questioni ed opportunità», spiega l’assessore. L’obiettivo è utilizzare il lavoro delle nuove generazioni di progettisti come uno spazio di «osservazione, interpretazione e proposta» sulle aree strategiche della città.

In altre parole, il Politecnico non sostituirà gli uffici comunali né i professionisti ai quali dovranno eventualmente essere affidate in futuro le progettazioni tecniche. Il laboratorio servirà piuttosto a produrre idee, alternative, suggestioni progettuali e scenari di trasformazione dai quali Palazzo Bellevue potrà attingere nel momento in cui dovrà assumere le proprie decisioni.

Una sorta di grande incubatore urbanistico, nel quale Sanremo diventa contemporaneamente oggetto di studio e terreno di sperimentazione. La convenzione nasce del resto proprio con questo obiettivo. Nell’atto approvato dalla giunta, il Comune individua nel Dipartimento del Politecnico un interlocutore con esperienza negli studi sulle politiche di sviluppo territoriale integrato e sostenibile, sulle trasformazioni urbane e sulle dinamiche socioeconomiche dei territori.

La collaborazione viene inoltre ricondotta alle linee programmatiche dell’amministrazione Mager dedicate alla “cura del territorio, dal centro ai quartieri fino alle periferie e le frazioni”, con l’obiettivo dichiarato di costruire uno sviluppo della città capace di mettere in relazione zone centrali e periferiche. Ed è significativo che tra i primi terreni di studio ci siano proprio alcuni dei grandi “vuoti” urbanistici della città.

Piazza Colombo rappresenta da anni uno dei nodi centrali nella discussione sul futuro del cuore cittadino. L’ex Macello di Valle Armea costituisce invece un patrimonio pubblico da ripensare, mentre l’area della vecchia stazione ferroviaria è uno degli spazi potenzialmente più importanti nel rapporto tra centro urbano e fronte mare. A questi si aggiungono le serre dismesse, altro tema legato alla trasformazione e al riuso di spazi che hanno perso la loro funzione originaria.

Per Donzella il valore della collaborazione sta anche nel mettere gli studenti davanti a problemi reali. Il laboratorio, sottolinea, offrirà loro «l’occasione di misurarsi con un contesto reale e con la complessità dei processi di trasformazione urbana», mentre il Comune potrà utilizzare lo sguardo esterno di giovani progettisti per interrogarsi sulla Sanremo dei prossimi anni.

Il lavoro avviato questa mattina non resterà quindi confinato nelle aule universitarie. Dopo l’incontro nella Sala degli Specchi, studenti, professori e tutor hanno iniziato sopralluoghi e visite sul territorio, entrando direttamente nelle aree che dovranno analizzare. È proprio l’osservazione concreta della città il metodo scelto dal laboratorio prima di passare all’elaborazione delle proposte.

Un’impostazione rivendicata anche dalla coordinatrice Laura Montedoro, che assegna all’università un ruolo che va oltre la semplice didattica. «L’università è una straordinaria risorsa per i territori», osserva la docente, richiamando ricerca, formazione e capacità di offrire «uno spazio libero, rigoroso e generativo di osservazione». Per Montedoro la collaborazione con Sanremo rappresenta concretamente la cosiddetta terza missione dell’università, cioè la capacità di mettere conoscenze e competenze a disposizione della società e di costruire relazioni con istituzioni e comunità.

Il laboratorio affronterà inoltre alcune delle questioni ormai centrali nella progettazione delle città contemporanee: sostenibilità, qualità ambientale e adattamento al cambiamento climatico. Ma il punto di partenza, sottolinea Montedoro, dovrà essere l’ascolto: «Ogni progetto sensato nasce dall’ascolto dei luoghi e delle persone che li abitano». È proprio questo l’elemento che distingue la collaborazione appena avviata da un tradizionale incarico professionale.

Il Comune non commissiona oggi un’opera definita, ma apre Sanremo a un percorso di studio nel quale sette pezzi di città verranno smontati, analizzati e ripensati per un semestre da 35 studenti, sotto la supervisione del Politecnico. Al termine non ci saranno necessariamente tavole da trasformare direttamente in cantieri. Potrebbero però emergere idee capaci di entrare nel dibattito pubblico e, soprattutto, di fornire all’amministrazione materiale sul quale costruire i futuri indirizzi progettuali.