Sanremo, Sergio Viglietti eletto nuovo presidente dell’Ancef

Sanremo e dintorni

Economia e Lavoro

Sanremo. Nella serata del 22 ottobre, nella splendida location del ristorante Victory Morgana di Sanremo, si è riunita l’assemblea generale dei soci dell’Ancef, Associazione nazionale commercianti esportatori fiori.

In questa piacevole atmosfera, che ha colto l’occasione per gli associati di trovarsi e confrontarsi in merito a plurime dinamiche attuali legate alla floricoltura, è stato eletto all’unanimità Sergio Viglietti come nuovo presidente dell’Associazione. Viglietti succede al presidente uscente Luca Mangolini.

Nell’occasione sono stati rinnovati gli altri organi associativi, il Direttivo, che ha sostanzialmente confermato la quasi totalità dei componenti precedenti, i Sindaci ed il Collegio dei Probiviri, inserendo alcune giovani figure con l’obiettivo di rinfrescare e dare ulteriore impulso ad un’Associazione già di spicco all’interno del mondo floricolo.

Ancef punta a dare continuità all’ottimo lavoro svolto finora, prospettando nuove idee e progetti sulla base comunque di un costante dialogo della Presidenza con il Direttivo.

L’obiettivo dell’Associazione, in considerazione del lodevole operato delle amministrazioni precedenti, è quello di consolidare le relazioni interpersonali all’interno del settore e di accrescere la visibilità dell’Associazione sia a livello comunale che nazionale.